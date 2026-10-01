Recorrió Díaz-Canel Planta Potabilizadora Norte-Habana

La Habana, 1 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, visitó este miércoles la Planta Potabilizadora Norte-Habana, en el municipio Habana del Este, como parte del seguimiento al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en la capital.

Según precisaron fuentes de Presidencia, la visita se produjo una semana después de su recorrido por el sistema de Cosculluela, en Boyeros.

En el encuentro de trabajo, el mandatario insistió en la necesidad de independizar energéticamente las fuentes de bombeo para evitar que los apagones interrumpan el servicio, y subrayó la importancia de garantizar la disponibilidad de cada equipo.

La viceprimera ministra Inés María Chapman Waugh informó sobre un itinerario inmediato que incluye recorridos por varios territorios, con vistas a extender el análisis hacia la región oriental del país.

Acompañaron al Jefe de Estado el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy; el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez Rodríguez; el primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana, Liván Izquierdo Alonso; y la gobernadora de la capital, Yanet Hernández Pérez.

Javier Toledo Tápanes, vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, declaró que la Planta se abastece de tres presas situadas al este de la ciudad y suministra agua a unos 450 mil habitantes de Guanabacoa y Habana del Este.

Toledo explicó que la instalación se encuentra en proceso de rehabilitación, con un avance del 60 por ciento, y que el plan contempla ocho objetos de obra, entre ellos la culminación de la parte eléctrica y la automatización.

Una vez concluida la restauración, la Planta elevará su capacidad de procesamiento de 500-550 litros por segundo a unos 800, lo que permitirá acortar los ciclos de abasto en la ciudad.

El directivo destacó que, a diferencia del sistema subterráneo de abasto, el agua superficial requiere tratamiento físico y químico, tarea que acomete la Planta Potabilizadora Norte-Habana.

Como parte del recorrido, Díaz-Canel visitó también la finca “Las Piedras”, en Guanabacoa, perteneciente a la Cooperativa de Créditos y Servicios Efraín Mayor, donde constató la organización de una minindustria dedicada al procesamiento de frutas y condimentos.

El productor Alexander Alfonso Silva explicó que la finca suministra compota para niños del municipio y desarrolla proyectos de energía fotovoltaica para garantizar la producción continua.

El mandatario elogió la organización del escenario productivo y resaltó la importancia de aprovechar la tierra con sostenibilidad y trabajo colectivo.