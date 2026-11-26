La Habana, 25 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió este miércoles al ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Durante el encuentro en el Palacio de Convenciones, según precisaron fuentes de Presidencia, el Jefe de Estado transmitió un afectuoso saludo al presidente panameño, José Raúl Mulino, quien correspondió con un abrazo a su homólogo cubano.

El mandatario agradeció la postura de la nación istmeña contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la isla y su voto en la Asamblea General de las Naciones Unidas para condenar esas medidas.

Acompañado por Bruno Rodríguez Parrilla, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, el Presidente ratificó la voluntad de ampliar los vínculos diplomáticos, políticos y económico-comerciales.

La delegación visitante manifestó su disposición para extender la cooperación científico-técnica en sectores como la medicina veterinaria y la biotecnología.

Martínez-Acha Vásquez asistió a la reunión junto al embajador en esta capital, Edwin Pitty Madrid, y otros directivos de su cancillería.

Por la parte cubana participaron la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal Ferreiro y Otto Valliant Frías, director general de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores.