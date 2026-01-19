Recibe Cuba nuevo donativo de arroz de China

La Habana, 19 de enero (ACN) La República Popular China realizó hoy la entrega oficial de un nuevo lote de asistencia alimentaria a Cuba, consistente en cuatro mil 800 toneladas de arroz, que arribaron por los puertos de Mariel y Santiago de Cuba.

Según precisaron las autoridades, la distribución gratuita beneficiará de manera inmediata a la población de varias provincias: en el occidente Pinar del Río, Artemisa y Mayabeque recibirán el producto, con entregas de dos libras por persona en la mayoría de los territorios, mientras que en La Habana se distribuirá una libra y media, y en la Isla de la Juventud una libra, dadas las características de densidad poblacional.

De acuerdo con la información ofrecida, en el oriente, Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba también serán favorecidos con la entrega.

Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, explicó que este envío forma parte de un programa escalonado de cooperación, que alcanzará el envió de un total de 30 mil toneladas de arroz.

Señaló que el próximo lote, de 15 mil 600 toneladas, saldrá de China el 29 de enero y llegará a Cuba en marzo, seguido de otros envíos de mayor volumen que completarán la cifra anunciada.

Durante el acto oficial, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, destacó que esta ayuda alimentaria y de emergencia refleja la amistad profunda entre ambos países y la voluntad de enfrentar juntos las dificultades.

Recordó que además de alimentos, China ha enviado suministros para la recuperación tras los huracanes, como lámparas solares, materiales para techos y colchones.

Oscar Pérez-Oliva Fraga, vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, subrayó que este gesto constituye una muestra concreta de la colaboración ejemplar, incondicional y desinteresada de la República Popular China con Cuba, y reafirmó que la distribución será inmediata y gratuita a la población.

El donativo se suma a otros proyectos de cooperación en los ámbitos energético y ambiental, consolidando a China como uno de los socios más firmes de la nación caribeña.