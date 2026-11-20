Santa Clara, 20 nov (ACN) El ejercicio Bastión Estudiantil Universitario 2026 comenzó hoy en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) con la participación de estudiantes, profesores y representantes de las estructuras de defensa de Villa Clara, para fortalecer la preparación ante los desafíos que enfrenta el país.

Doctor en Ciencias Yuri Fernández Viciedo, profesor titular de la institución.

Durante la apertura, el doctor en Ciencias Yuri Fernández Viciedo, profesor titular de la institución, impartió la conferencia La guerra cognitiva de Estados Unidos contra Cuba: entre la quiebra del orden mundial y las elecciones de medio término.

Félix Enrique Gomara Tristá, jefe del departamento de Enseñanza militar de la casa de altos estudios villaclareña.

Félix Enrique Gomara Tristá, jefe del Departamento de Enseñanza Militar de la UCLV, explicó que la jornada permite vincular la formación universitaria con los contenidos de defensa y elevar la preparación de los estudiantes ante posibles escenarios de agresión.

El dirigente señaló que el ejercicio también favorece la coordinación entre la universidad, los órganos de dirección y las instituciones armadas, además de fortalecer la responsabilidad de los jóvenes en la protección de la soberanía nacional.

Abel Alejandro Pérez García presidente de la FEU UCLV.

Abel Alejandro Pérez García, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la casa de altos estudios, destacó que la participación del alumnado expresa su compromiso con la defensa de la patria y con la preparación integral que demanda la sociedad cubana.

Los estudiantes analizaron aspectos relacionados con la guerra cognitiva, la manipulación de la información y el empleo de las plataformas digitales en las estrategias de confrontación contra Cuba.

Asistieron Susely Morfa González y Milaxy Yanet Sánchez Armas, presidenta y vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, respectivamente; el general de brigada Israel Cubertier Valdés, jefe de la Región Militar de Villa Clara; el coronel Orelvis Fernández Puig, jefe de la Jefatura del Ministerio del Interior en el territorio, junto a otros jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y directivos de la Universidad.