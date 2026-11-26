La Habana, 24 nov (ACN) La velada en homenaje al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, prevista para este 25 de noviembre en la Escalinata de la Universidad de La Habana, ha sido pospuesta para el jueves 26, informó el Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CC PCC).

La decisión se debe a los pronósticos de mal tiempo emitidos por el Instituto de Meteorología, explica la nota del CC PCC, que a continuación reproducimos íntegramente:

SE POSPONE PARA EL JUEVES 26 LA VELADA DE HOMENAJE A FIDEL EN LA ESCALINATA DE LA UNIVERSIDAD DE LA HABANA

El Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología emitió el Aviso Especial No. 1 que alerta sobre el progresivo deterioro de las condiciones del tiempo a partir de las próximas horas.

La formación de una zona de bajas presiones sobre el sudeste del Golfo de México al final de la noche de este martes y el posterior avance de un frente frío incrementarán la probabilidad de chubascos, lluvias que pueden ser localmente intensas y tormentas eléctricas en el occidente del país.

Esta situación puede comenzar desde la tarde y la noche de este martes y continuará durante el miércoles y las primeras horas del jueves. Se prevé su extensión posterior a las regiones central y oriental.

Teniendo en cuenta este pronóstico y el Aviso de Alerta Temprana emitido a las 9.00 horas del día de hoy por el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil, se decidió posponer la velada en homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz que tradicionalmente se efectúa en la noche del 25 de noviembre en la Escalinata de la Universidad de La Habana. Dicha Velada se realizará al día siguiente, jueves 26, en el propio lugar.

Como ha sido durante todo este 2026, Año del Centenario de su natalicio, nuestro pueblo continuará rindiendo un sentido y merecido homenaje al Líder Histórico de la Revolución Cubana.

Comité Central del Partido Comunista de Cuba