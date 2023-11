Pineras opinan sobre el rechazo mayoritario al bloqueo en la ONU

Nueva Gerona, 3 nov (ACN) Tras el rechazo mayoritario de los países al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, un grupo de mujeres en representación de la sociedad civil cubana en Isla de la Juventud opinó hoy sobre esa victoria, por 31 ocasión desde 1992, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

No hay familia cubana que no sufra las consecuencias de esas medidas aplicables a una guerra no declarada contra la mayor de las Antillas, a fin de asfixiarla y rendirla por hambre y necesidad, afirmó Marlén Villavicencio Batista, delegada del Instituto Cubano de Amistad, quien reconoció en la resistencia del pueblo y la solidaridad del mundo las principales fortalezas en ese diferendo.

Yuleisis Guevara Ramos —dirigente sindical— comentó que el archipiélago cubano ha vivido bajo este cerco económico que priva a los nacionales de los ingresos necesarios para el desarrollo armónico de la educación, la ciencia y el deporte, al tiempo que exigió se excluya a Cuba de la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo.

En tanto, Yadira Pérez Alfonso —metodóloga de la enseñanza artística— dijo que para sortear los desafíos que impone a Cuba el bloqueo, el sector educacional asegura a los estudiantes una formación gratuita y de calidad, que la ubica como uno de los referentes en el mundo, a pesar de las difíciles circunstancias.

Nos toca crecernos, sumar brazos y esfuerzos para demostrar que la experiencia de Cuba —aunque sometida a asedios— es válida, porque hemos encontrado caminos para crear y lograr un funcionamiento, siempre perfectible, de nuestra economía, refirió Lissette González Almesigas, primera secretaria del Comité Municipal de la Unión de Jóvenes Comunistas.

Acotó que la resistencia desde la participación y el trabajo es la convocatoria, y esa tiene que ser la respuesta de las nuevas generaciones ante el bloqueo, convencidos de que una Cuba mejor es posible.

La resolución presentada por Cuba, para que Washington ponga fin al cerco económico con más de seis décadas de existencia, durante la 24 sesión plenaria del 78 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU fue respaldada este jueves por 187 países, dos votaron en contra (EE. UU. e Israel) y uno se abstuvo (Ucrania).