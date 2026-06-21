Padre no puede ser cualquiera

La Habana, 21 jun (ACN) No existen manuales ni clases, ni recetas que enseñen a ser padre. Es la vida y sus múltiples experiencias, como las de estas historias que cuenta hoy Juventud Rebelde, las que ofrecen la mejor lección desde el cariño y la entrega.

¿Quién enseña a los hombres a ser padres? A base de estereotipos, muchas veces se les exige ser fuertes y no llorar, cuidar de sus amigas, jugar con soldaditos y no con muñecas, proveer en el hogar...

Pero no existe un manual que se les entregue a cierta edad para que aprendan a ser padres. La enseñanza la encuentran a diario, durante las madrugadas sin dormir, los biberones nocturnos, la preocupación constante, el juego de pelota que comparten o la conversación que propicia confianza, el orgullo ante cada logro o esa calidez que siente al abrazar a su retoño, comenta el periódico.

Bastante se repite que padre puede ser cualquiera, pero no son pocos los que acompañan a su hijo a lo largo de su infancia y juventud, celebrando sus victorias y educándolos para que cuando ocurra la natural separación, sea capaces de abrirse paso ante la vida.

Para ellos, el amor va más allá del instinto, nace en los buenos momentos y también en los difíciles, porque la paternidad es una experiencia que los cambia por completo. Afirma la publicación con motivo del Día de los Padres.

El Día de los Padres nació en la Isla en junio de 1938 y se introdujo gracias a la iniciativa de Dulce María Borrero de Luján, quien abogó por la generalización de ese homenaje.