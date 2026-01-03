Organización de economistas cubanos condena agresión a Venezuela

La Habana, 3 ene ( ACN) La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) condenó hoy la agresión militar perpetrada esta madrugada contra el pueblo y territorio de la República Bolivariana de Venezuela.

Rechazamos y condenamos enérgicamente los viles y atroces ataques aéreos que llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos, de Donald Trump, en contra de nuestra hermana patria bolivariana de Venezuela, manifestó la ANEC en su perfil en Facebook.

Es la hora de la verdadera y efectiva unidad latinoamericana y caribeña en contra de la agresión imperialista; unidos todos venceremos, subrayó.

También en la Red de Economistas, creada por la ANEC, prestigiosos profesionales de las ciencias económicas han rechazado los criminales ataques contra Caracas y varios estados venezolanos, que han provocado muertos y heridos entre la población civil.

En tal sentido no ha faltado el respaldo pleno a la Declaración del Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, de rechazar el ataque brutal de Estados Unidos a Venezuela.