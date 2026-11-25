La Habana, 25 nov (ACN) El reto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es convertir las Transformaciones Económicas y Sociales en protección real para las personas y en condiciones laborales dignas, afirmó Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República.

Este martes, al presidir las conclusiones de la visita que realizó el Secretariado del Comité Central del PCC y su estructura auxiliar a dicho organismo, el jefe de Estado aseguró que el MTSS no puede ser espectador de este proceso que se desarrolla en el país, sino líder de su eje social.

Según informa hoy la Presidencia de Cuba en su sitio web, el mandatario recordó que la visita se realizó en vísperas del décimo aniversario de la partida física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien dedicó su vida a construir un país donde prevalecieran la justicia social, la laboriosidad y la solidaridad.

Durante varias jornadas de intercambios, el Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar interactuó con las direcciones nacionales y miembros de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Aclifim), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc), la Asociación Nacional del Ciego (ANCI) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (ACPDI).

La nota resalta que el sistema de trabajo de la dirección del PCC y su Primer Secretario ratifica el papel rector de la organización en la implementación y control de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales.

Como parte de ello, estas visitas son precedidas de procesos de consulta y constituyen diálogos con trabajadores y directivos, militantes y no militantes, de los organismos de la Administración del Estado y del sistema de entidades de los diferentes sectores.

A la vez, resalta la información, evidencian el papel fundamental que desempeñan las estructuras del Partido, la Unión de Jóvenes Comunistas y el Sindicato en el control e impulso de las Transformaciones en las entidades de base.

Sobre los intercambios de estos días en el MTSS, el Presidente subrayó que en manos de este organismo está la protección de más de 900 mil personas identificadas como vulnerables y de más de 150 mil personas en situación de discapacidad.

Es también responsable de la aplicación de las reformas salariales, del funcionamiento de la Asistencia Social y de la articulación de la Seguridad Social con el empleo real.

Por estas y otras misiones que corresponden al MTSS, Díaz-Canel aseguró que una de las tesis que guio esta visita del Partido es que este organismo “debe evolucionar a una gestión activa de derechos, porque la protección social no es gasto complementario, sino la condición de viabilidad política y económica de las Transformaciones”.

La justicia social, definió, no se defiende con buenas intenciones, sino con mecanismos que protegen a los más vulnerables.

Por eso hemos dispuesto que antes de aplicar cualquiera de los elementos de las transformaciones hay que evaluar los impactos que pueda causar en los más vulnerables y hay que buscar medidas de compensación orientadas hacia ellos, manifestó.

El Presidente realizó también en el MTSS un encuentro con directivos, militantes y no militantes que son miembros de las cuatro asociaciones del país que aglutinan a cubanos en situación de discapacidad: la ACLIFIM, la ANSOC, la ANCI y la ACPDI.

En la jornada, el mandatario estuvo acompañado por los miembros del Buró Político Manuel Marrero Cruz, primer ministro, y Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central, y por el vice primer ministro Eduardo Martínez Díaz.

Participaron Rolando Ernesto Yero Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social, y Julio César García Rodríguez, jefe de la Oficina de Atención a los Órganos del Poder Popular, del Estado y del Sector Jurídico; Liván Izquierdo Alonso, primer secretario del Comité Provincial del Partido en La Habana; y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendiz Campos.

El intercambio tuvo como punto de partida los resultados de los intercambios en los núcleos del Partido de las direcciones nacionales de esas asociaciones, así como las principales acciones que deberán desarrollarse para el fortalecimiento de la vida interna de las organizaciones de base.

Directivos de las cuatro asociaciones cubanas que agrupan a personas con diferentes discapacidades caracterizaron el estado de sus organizaciones y la labor que realizan en medio del complejo escenario que vive el país.

Explicaron la situación actual de las asociaciones, impactada por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense y el cerco energético, que dificulta su funcionamiento y se refleja, entre otros aspectos, en problemas para acceder a equipos e insumos imprescindibles para favorecer una mayor inserción de sus integrantes en la sociedad.

A pesar de las carencias, los miembros de estas asociaciones no cejan en el empeño de superar los obstáculos y manifestaron su posición de contribuir junto a la dirección del país y la sociedad en la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales, criterio ratificado por Jorge Luis Cala, presidente de la ANCI.

Durante el diálogo, el Presidente cubano indagó sobre la atención de las asociaciones a sus miembros, una idea que ha estado presente, afirmó, en diferentes llamadas telefónicas al programa radial Criterio Compartido, un espacio que calificó como catalizador para la búsqueda de soluciones y el perfeccionamiento del trabajo de las instituciones, y al que, dijo, están llamando muchísimas personas en situación de vulnerabilidad y con determinadas discapacidades.

En la búsqueda de un mejor mecanismo de atención a estas personas, se acordó perfeccionar la labor de monitoreo de su situación de vida, según lo estipulado en nuestro país para la aplicación de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como perfeccionar la comunicación a los miembros de las asociaciones y explicar la causa de los problemas, aun cuando no tengan solución.

Geraldina González, miembro del secretariado nacional de la ANCI, identificó algunas potencialidades de las asociaciones para autofinanciarse con las actividades que realizan y otras tareas que permitan no solo cargar al Estado con estas protecciones.

Humberto Collazo Masó, vicepresidente de la ACPDI, destacó la capacidad que tienen estas personas para salir adelante a partir de sus talentos y el trabajo, pero para eso, señaló, hay que saber tocarles los corazones, hablarles y convencerlos para ayudarlos a ser útiles a pesar de su discapacidad.

Desde su experiencia como madre cuidadora, que son fuerza motriz de la ACPDI, Yohania Mateu Reina preguntó a propósito sobre qué hacer con las muchachas y muchachos que culminan la etapa de formación para reinsertarlos a la vida a pesar de su discapacidad, porque no todos los actores económicos, estatales y no estatales, tienen la misma sensibilidad hacia ellos.

Fueron amplios los temas abordados en el encuentro entre Díaz-Canel y directivos y miembros de la ACLIFIM, la ANSOC, la ANCI y la ACPDI, como la necesidad de promover una norma jurídica para respaldar los derechos de las personas en condición de discapacidad, asunto sobre el que reflexionó Geudys Asnel Vega Pérez, miembro de la ANCI y asesor jurídico de la organización.

El Presidente cubano agradeció el encuentro y aseguró que los planteamientos realizados por los participantes recibirán un seguimiento y las respuestas correspondientes.

Luego de tres jornadas de intercambio del Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y en las asociaciones de personas con determinadas discapacidades físicas o intelectuales, concluyó una visita que fue agradecida por todos, por, coincidieron, su impacto directo y positivo en la vida interna y externa de las organizaciones de base del Partido y en la implementación de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales en estas instituciones.

Según informó el titular del MTSS, Jesús Otamendiz Campos, el organismo es responsable directo de 25 transformaciones económicas y sociales, de las cuales 15 ya están implementadas.

Al resumir el informe, Otamendiz afirmó que ahora lo importante es preguntarnos qué nos falta por hacer y cómo aprovechamos adecuadamente las posibilidades que estas nos brindan.

En un debate en el que intervino más de una decena de militantes y directivos, fue consenso que las Transformaciones exigen de ellos mayor exigencia, mejor preparación y la búsqueda de soluciones basadas en la transición energética, la transformación digital, la inteligencia artificial, la ciencia y la innovación, la comunicación institucional y social, entre otras prioridades.

Díaz-Canel expresó que en este encuentro lo que se hizo fue compartir criterios, hacer reflexiones, valoraciones, sobre los retos, los desafíos, las tareas por enfrentar y, sobre todo, "cómo impactamos en nuestra población, en nuestra sociedad, en nuestra economía, en nuestro bienestar común con una adecuada implementación que nos empiece a dar resultados".

La visita del Comité Central del Partido, informó, reconoce el papel rector del MTSS en la conducción de las transformaciones sociales, y que el organismo ha asumido la implementación del programa para la prevención y atención social, la gestión del empleo y la atención a las vulnerabilidades, como ejes centrales, a la vez que ha hecho una correcta interpretación de las transformaciones y que de esa manera se ha proyectado para la implementación y el control en lo que le corresponde.

El Presidente valoró positivamente la generalización del trabajo social en los municipios, lo que ha permitido recuperar su sentido fundacional para identificar vulnerabilidades y conducir las transformaciones sociales desde la comunidad.

No obstante, acotó, persisten problemas y distorsiones que impactan negativamente en los resultados laborales y de seguridad social, tales como la significativa cantidad de personas desvinculadas del estudio y del trabajo y la fluctuación de la fuerza de trabajo calificada en sectores priorizados, dos temas a los que hay que prestar suma atención.

Además, añadió, se han identificado debilidades, como el crecimiento del trabajo informal sin protección social, el aumento de la desigualdad, la distorsión entre salario y pensión y la falta de fuentes de financiamiento para el incremento salarial en el sistema presupuestado, entre otras que hay que enfrentar, a pesar de que, afirmó, el cerco genocida impuesto por Estados Unidos constituye la principal amenaza para la justicia social.

Tras un análisis de otras tareas a las que debe dar respuesta el organismo, Díaz-Canel subrayó que el MTSS tiene la responsabilidad histórica de que las transformaciones no profundicen brechas ni trasladen el costo a quienes menos pueden pagar.

Para lograr todo lo que le corresponde a este ministerio, advirtió, el PCC debe estar presente en cada decisión, en cada dirección territorial y en cada organismo subordinado.