Llama Díaz-Canel a atender a personas vulnerables en Criterio Compartido

La Habana, 7 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, participó este miércoles en la segunda emisión del espacio radial “Criterio Compartido”, transmitido por Radio Rebelde en Cadena Nacional.

Durante la transmisión, dedicada a los esfuerzos que desarrolla el país en la atención a personas y segmentos de mayor vulnerabilidad en medio del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, agravado por el cerco energético de Estados Unidos, se recibieron más de 50 llamadas con planteamientos sobre vulnerabilidad, discapacidad, servicios básicos, medicamentos, bancarización, producción de alimentos, trabajo comunitario y control popular.

El mandatario agradeció la participación ciudadana y explicó que las inquietudes recibidas definen la agenda del programa, cuyas llamadas son trasladadas a estructuras del Partido, el Gobierno, ministerios y autoridades territoriales para su seguimiento.

En referencia a la primera emisión, informó que de las 24 llamadas recibidas, 16 personas fueron visitadas, cinco no pudieron ser localizadas y otros casos permanecen pendientes de atención, con temas vinculados a servicios básicos, justicia social, participación ciudadana y producción de alimentos.

Uno de los casos retomados fue el de Natalia Caridad Quintana, quien solicitó tierras para un proyecto comunitario en Arroyo Naranjo.

El Ministerio de la Agricultura entregó una superficie tres días después de su intervención, tras reconocer errores en la tramitación anterior.

Díaz-Canel subrayó que la experiencia demuestra la necesidad de escuchar, actuar con agilidad y fortalecer el control popular y la participación ciudadana.

El Presidente defendió la comunidad como espacio estratégico para las transformaciones económicas y sociales, donde vecinos, profesionales, trabajadores y organizaciones pueden articular soluciones concretas.

Autoridades de Holguín, Ciego de Ávila y Marianao informaron sobre respuestas a planteamientos ciudadanos relacionados con problemas sociales, discapacidad visual y alcantarillado, respectivamente.

El jefe de Estado insistió en que la atención a personas vulnerables debe estar presidida por la justicia social y recordó que más de 800 mil personas requieren atención diferenciada, mientras el país mantiene 32 programas sociales.

Sobre la bancarización, afirmó que no puede imponerse de manera generalizada y defendió alternativas de pago para quienes no tienen acceso a medios electrónicos.

También respondió a solicitudes de cuidadores y abordó la situación de los medicamentos.

El espacio confirmó su carácter participativo y volverá dentro de dos semanas, a las 7:15 a. m., por Radio Rebelde y la Cadena Nacional de Radio.