La situación del abasto requiere respuestas, insiste Díaz-Canel

La Habana, 4 nov (ACN) La necesidad de brindar respuestas que permitan mitigar las afectaciones a la población en cuanto al tema del abasto de agua fue ponderada hoy por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, desde el espacio radial "Criterio Compartido".

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Durante su intervención en dicho programa, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informó que al amanecer del día anterior a la emisión (3 de noviembre) se registraban más de dos millones 681 mil 770 personas afectadas en el abasto por redes del vital líquido.

Según explicó el representante del sector, el 66 % de esas afectaciones estaba asociado a la energía eléctrica y el 25 % a los equipos de bombeo.

En la capital, la cifra reportada era de 536 mil personas, precisó.

Al analizar las alternativas de distribución, Díaz-Canel reconoció la utilidad de las pipas para atender emergencias inmediatas, pero advirtió sobre las limitaciones de esta vía y su propia dependencia del combustible.

Por ello, insistió en recuperar las redes y los bombeos, así como en realizar las inversiones necesarias para llegar a comunidades que históricamente dependen de esa distribución.

En cuanto a la concatenación de la situación energética sobre el sistema de abasto, Díaz-Canel explicó que uno de los objetivos del programa integral diseñado para este propósito es reducir la dependencia del abastecimiento respecto a la operatividad del Sistema Electroenergético Nacional.

Al resumir las prioridades, identificó tres pilares: recuperar las fuentes de abasto y las conductoras principales, avanzar en la transición energética, con fuentes renovables en los sistemas de bombeo, y fortalecer la gestión institucional y la atención sistemática a la población.

Sobre las inversiones, Rodríguez ahondó en la construcción de 10 parques solares, con 200 megawatts (MW) y almacenamiento, destinados a tres fuentes fundamentales de La Habana.

Añadió que su terminación está prevista para agosto de 2027 y que se trabaja para acortar ese plazo.

Reportó también la existencia 853 equipos de bombeo en funcionamiento dentro de la etapa del cambio de matriz energética y anunció la llegada prevista de otros 446 antes de concluir diciembre de este año.

El Presidente aclaró que se trata de inversiones de envergadura que requieren tiempo, mientras se actúa sobre las dificultades inmediatas del servicio.

En el balance del programa anterior, Díaz-Canel informó que se habían recibido 29 llamadas, de las cuales 23 correspondían a quejas, y que las personas fueron visitadas en su totalidad.

Precisó que nueve planteamientos ya tenían solución, mientras que otros 12 requerían recursos y más tiempo para resolverse.

A esto añadió que se le daba también seguimiento a 40 llamadas recibidas antes y después de aquella emisión.

Sobre las nuevas comunicaciones, anunció que serían atendidas durante los 15 días siguientes, hasta el próximo programa, en el que se informaría de las gestiones realizadas, los resultados y los asuntos pendientes.

En sus palabras finales, Díaz-Canel reclamó solidaridad y responsabilidad para enfrentar las dificultades y recordó que la atención a las personas debe mantenerse por encima de los obstáculos materiales.

“Los cubanos en la Revolución no estamos para molestarnos los unos a los otros. Estamos para ayudarnos los unos a los otros”, subrayó.

Cerró su participación con una definición del propósito del espacio radial: “Este programa no es un espacio para prometer lo que no podemos cumplir, sino para decir la verdad y para exigir responsabilidad, para exigir sensibilidad, para exigir aporte por cada uno de nosotros”, concluyó.