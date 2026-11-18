La Habana, 18 nov (ACN) Oriana Rosalía Montes de Oca Hernández es guía de turismo mexicana y participa como conferencista en MasterTours, evento en el que comparte sus experiencias sobre cómo promover las riquezas naturales y educar para la conservación.

Desde una localidad del estado mexicano de Campeche, Oriana encontró hace 23 años en el turismo la oportunidad de superación y preparación para mostrar los valores naturales de la comunidad y la cultura originaria.

Especialista en la restauración de manglares y certificada como guía de turismo, expresó a la Agencia Cubana de Noticias que comenzó cuando se llamaba ecoturismo a lo que hoy se conoce como turismo comunitario.

"Somos parte de esas comunidades, de la cultura y de la identidad, como guías de turismo buscamos apropiarnos de esos territorios para mostrarlos y contribuir a su preservación para el futuro", afirmó.

Comentó que capacitan a otros jóvenes para continuar la labor y habló de la conservación de los flamencos endémicos del lugar y de otras aves mexicanas, así como de la pesca. Señaló que buscan la sostenibilidad a través de todo lo que hacen e involucran a los habitantes, quienes se benefician económicamente y contribuyen al cuidado y la conservación.

Montes de Oca Hernández ofreció una conferencia en MasterTours en la que demostró cómo hacer turismo consciente y responsable: "Nosotros damos tours en canoas, en zonas de restauración que hemos conservado y restaurado", explicó.

Contó que el mercado emisor lo conforman turistas de varios países europeos, es un segmento especializado que convive una semana en la comunidad indígena y busca también la observación de aves y la pesca de liberación, pero con conciencia de la protección del entorno y el respeto a la cultura, es un turismo muy responsable con el medio ambiente, afirmó.

Este intercambio en Cuba es muy importante porque permite conocer lo que realizan en el país en cuanto a turismo de naturaleza, dijo, y elogió el patrimonio y los valores culturales del destino y el papel de los guías, que no solo acompañan a los visitantes, sino que son promotores activos de la conservación.

MasterTours, auspiciado por Viajes Cubanacán, reúne a unos 90 participantes entre guías, agencias de viajes y directivos con el afán de crear alianzas, establecer conexiones y orientar el futuro.