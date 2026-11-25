Guantánamo, 25 nov (ACN) Estudiantes de la Escuela de Instructores de Arte en Guantánamo homenajearon hoy al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el décimo aniversario de su desaparición física.

Al líder histórico de la Revolución Cubana, fundador del programa de las Brigadas José Martí, el 20 de octubre de 2004, al calor de la Batalla de Ideas, se dedicó el ingreso de 22 jóvenes instructores a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), con lo cual se constituyeron dos organizaciones de base de la UJC.

Yoel Pérez García, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Guantánamo y otros dirigentes de esa organización política, el gobierno y el sector cultural, entregaron los carnés a los nuevos militantes.

Posteriormente, Diego Bosch Ferrer, subdirector provincial de Cultura y Ana Márquez Silveira, directora de la escuela, impartieron una conferencia sobre la misión Cultura, corazón adentro al claustro de profesores y estudiantes de la institución, con una matrícula de 120 estudiantes de los 10 municipios de la provincia.

En Guantánamo la formación de Instructores de arte transita por seis cursos y cinco años de funcionamiento y desde 2025 cuenta con una nueva sede en el kilómetro uno de la carretera a Santiago de Cuba, donde se avanza con modificaciones dentro del plan de estudio, explicó Márquez Silveira.

Aseguró que cuentan con una cobertura docente completa, pero incorporan a profesores noveles para complementar el claustro, compuesto en su mayoría por educadores de mucha experiencia.

Para el 2027 se trabaja en la captación de 48 estudiantes de los 10 municipios y para graduar a 23 nuevos instructores de arte, cuya formación y profesionalidad evidencian la concreción de los sueños de Fidel.