La Habana, 25 nov (ACN) La Presidencia de la República instó este 25 de noviembre a preservar el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, al conmemorarse el décimo aniversario de su fallecimiento, y llamó a estudiar su pensamiento, reconocer sus aportes y comprender las circunstancias en que se desarrolló su liderazgo.

En un material publicado en su sitio web, la Presidencia señaló que asumir el legado del Comandante en Jefe no significa convertirlo en imagen intocable, sino examinar sus decisiones y acercarse a su historia con espíritu crítico y conocimiento de causa, a diez años de su fallecimiento.

El texto recordó que la noticia de su muerte, ocurrida la noche del 25 de noviembre de 2016, recorrió la Isla y despertó sentimientos de dolor, recuerdos e incredulidad en millones de personas, y subrayó que una década después su nombre continúa suscitando emociones y preguntas.

La Presidencia vinculó la trayectoria de Fidel a la lucha que desembocó en el triunfo revolucionario del primero de enero de 1959, con hechos como los asaltos al cuartel Moncada, la prisión, el exilio, el desembarco del Granma y la Sierra Maestra.

Tras el triunfo de 1959, la Isla vivió una transformación profunda con la Campaña de Alfabetización, la expansión de la Educación y la Salud Pública, la Reforma Agraria y el desarrollo de la ciencia y la cultura, conquistas que devolvieron la esperanza a millones de cubanos.

En el plano internacional, el material destacó cómo Fidel convirtió a una pequeña nación caribeña en una voz difícil de ignorar, con episodios como la invasión por Playa Girón, la Crisis de Octubre, el enfrentamiento con Estados Unidos y su participación en el Movimiento de Países No Alineados.

La Presidencia afirmó que, para Cuba, el legado del líder histórico estará siempre vinculado a la defensa de la soberanía, la justicia social, la Educación, la Salud Pública y la vocación de solidaridad internacional, mientras que para el mundo su figura continúa siendo referencia en autodeterminación de los pueblos.

El texto subrayó que las jóvenes generaciones que no lo conocieron tienen la responsabilidad de acercarse a su historia, pues un legado no se conserva únicamente mediante el recuerdo, sino cuando las mejores aspiraciones se convierten en realidades.

A diez años de su partida física, Fidel Castro Ruz sigue formando parte de la memoria de Cuba y de la historia contemporánea, y su nombre pertenece a un tiempo y a una nación cuya historia no puede explicarse sin él, concluyó.