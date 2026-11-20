La Habana, 20 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, insistió en fortalecer las organizaciones de base de esa organización política y movilizar a los trabajadores para enfrentar los problemas del sector del transporte e incrementar los servicios a la población.

Durante las conclusiones de la reciente visita del Secretariado y la estructura auxiliar del Comité Central del PCC al Ministerio del Transporte (Mitrans) y grupos empresariales atendidos por el ramo, el mandatario señaló que las organizaciones de base deben estar fortalecidas, activas y presentes en cada una de las entidades, precisó este jueves el portal web del organismo político.

Entre sus principales misiones, indicó, está la creación de mecanismos que permitan identificar y enfrentar oportunamente los problemas, así como movilizar a los trabajadores en función de los objetivos estratégicos del país.

En el intercambio, que contó con la presencia de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, se analizó el papel de la militancia en la conducción e implementación de las transformaciones económicas y sociales que se desarrollan en el sector.

Morales Ojeda enfatizó que el sistema de trabajo del Partido está orientado a alcanzar un estadio superior en su funcionamiento, que permita materializar en el menor tiempo posible los acuerdos del XI Pleno del Comité Central y contribuir a la implementación efectiva de las Transformaciones Económicas y Sociales.

"El Partido son sus militantes", subrayó Morales Ojeda, quien recordó que ser militante implica formar parte de la vanguardia de la sociedad, y llamó a alejarse de cualquier manifestación de rutina, formalismo o burocratismo.

En las conclusiones se ratificó que estas visitas permiten evaluar con rigor la situación del sector, y Díaz-Canel expresó que se aprecia una adecuada implementación de las transformaciones en el organismo.

Reconoció también que el Mitrans ha sido una de las entidades que más tempranamente avanzó en la puesta en práctica de varias de las iniciativas hoy generalizadas en el país.

El sector del transporte es estratégico para la vitalidad económica de la nación y el bienestar del pueblo, por lo que resulta imprescindible trabajar con inteligencia, innovación y creatividad para revertir los indicadores desfavorables, aprovechando las fortalezas existentes y anticipándose al recrudecimiento de la guerra económica, comercial y financiera impuesta contra Cuba.

Se reconoció que las sanciones secundarias incrementan los costos de las operaciones, generan retrasos en la llegada de mercancías y agravan las dificultades logísticas, al tiempo que se destacó el impacto del cerco energético sobre los servicios de transportación.

La actual crisis energética ha actuado como catalizador de la transición energética, proceso al que el Mitrans ha destinado importantes recursos y esfuerzos, y que ha sido identificado como una de las principales alternativas para enfrentar la escasez de combustibles.

En el encuentro se reconoció la política de comunicación institucional y digital desarrollada por el Mitrans, la cual contribuye al diálogo permanente con la población y al esclarecimiento oportuno de situaciones de contingencia.

A los trabajadores del sector, el Primer Secretario los convocó a fortalecer su papel en el enfrentamiento a las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones negativas, y los exhortó a continuar desempeñando su labor con responsabilidad, compromiso y confianza en las capacidades del país para superar los desafíos actuales.