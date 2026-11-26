La Habana, 26 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, inauguró hoy en esta capital el Sistema de Almacenamiento de Energía en Baterías Habana 220.

Se trata de una moderna tecnología instalada con la colaboración de la República Popular China, que permitirá regular la frecuencia del Sistema Eléctrico Nacional y liberar la potencia de los parques solares instalados en el país, detalló la Presidencia en su cuenta en la red social X.

Según la publicación, el sistema de almacenamiento está ubicado en las cercanías de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría, la Cujae, y tiene una capacidad de almacenamiento de 50 megawatts (MW).

En el programa radial Criterio Compartido, el Presidente informó recientemente que hasta la fecha se han instalado mil 418 MW en 144 parques fotovoltaicos, y se debe cerrar el año con más de mil 500 MW.

Cuba ya está generando con fuentes renovables de energía un 21,4 por ciento de la generación del país, con unidades de almacenamiento de unos 50 MW de acumulación instaladas hasta octubre.