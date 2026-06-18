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Hoy sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

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ACN - Cuba
Bárbara Vasallo
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18 Junio 2026

La Habana, 18 jun (ACN) Convocada por el Consejo de Estado la Asamblea Nacional del Popular tendrá hoy una sesión extraordinaria en su X Legislatura.

  Los diputados al máximo órgano legislativo del país debatirán las medidas de un programa económico-social que permitirá importantes transformaciones en en el contexto en el cual Cuba se encuentra  sometida al bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido con la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos.

    En Pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, desarrollado este miércoles, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario y Presidente de la República habló del desafío que enfrenta la nación:

   "Se trata de enfrentar el enorme reto de continuar avanzando en el proceso de construcción socialista, de defensa de la Revolución y sus conquistas y de perfeccionamiento de nuestra sociedad, en las condiciones de un país sometido al más cruel, genocida y prolongado bloqueo económico, financiero, energético y comercial, ejercido por la potencia más poderosa del mundo. Y para superar eso el legado que tenemos es el de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", dijo.

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