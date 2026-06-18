Hoy sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular

La Habana, 18 jun (ACN) Convocada por el Consejo de Estado la Asamblea Nacional del Popular tendrá hoy una sesión extraordinaria en su X Legislatura.

Los diputados al máximo órgano legislativo del país debatirán las medidas de un programa económico-social que permitirá importantes transformaciones en en el contexto en el cual Cuba se encuentra sometida al bloqueo económico, comercial y financiero recrudecido con la escalada agresiva del gobierno de Estados Unidos.

En Pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, desarrollado este miércoles, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario y Presidente de la República habló del desafío que enfrenta la nación:

"Se trata de enfrentar el enorme reto de continuar avanzando en el proceso de construcción socialista, de defensa de la Revolución y sus conquistas y de perfeccionamiento de nuestra sociedad, en las condiciones de un país sometido al más cruel, genocida y prolongado bloqueo económico, financiero, energético y comercial, ejercido por la potencia más poderosa del mundo. Y para superar eso el legado que tenemos es el de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz", dijo.