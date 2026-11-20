Matanzas, 20 nov (ACN) Prevalecieron hoy en la Universidad de Matanzas (UM) los colores de la insignia nacional, en ocasión del Bastión Estudiantil Universitario 2026, dispuesto a honrar al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz en el año del centenario de su natalicio y potenciar la preparación de los jóvenes para la defensa de la patria.

Los estudiantes de las ocho facultades de la UM se distribuyeron en cuatro áreas entre las que destacaron temáticas como Gestión de Riesgo, Guerra no convencional, Clases combinadas y Práctica integradora del ejercicio del tiro, y miembros de las Brigadas de Rescate y Salvamento compartieron sus conocimientos en el campus.

Oportuna devino la cita en el hogar de saberes y excelencia para la firma del compromiso de los nuevos miembros de las Milicias de Tropas Territoriales, así como también para reconocer a los premiados durante el recién concluido Taller Científico Provincial de Educación Patriótico Militar e Internacionalista.

En conversación con la Agencia Cubana de Noticias Kevin Sosa Alonso, estudiante de primer año de la carrera de Periodismo, refirió que el Bastión supone una oportunidad para aunar el compromiso de los jóvenes universitarios y adquirir herramientas necesarias para cumplir con el primer deber de cada cubano.

Sosa Alonso enfatizó que el Bastión Estudiantil Universitario 2026 devino en esta entrega muestra de la fortaleza de la Revolución, con la premisa fidelista de que en los hombros de la juventud pueden depositarse grandes tareas.

Acompañaron la jornada Marieta Poey Zamora, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial; el general de brigada Alexander Rivero Díaz, jefe de la Región Militar Matanzas; Leyda Finalé de la Cruz, rectora de la UM, entre otras autoridades políticas y gubernamentales, oficiales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), estudiantes y profesores del centro de altos estudios.

Este espacio dotado de verde olivo procuró estrechar lazos entre la academia y las FAR, potenciar en los educandos el amor a la patria e incertivarlos a aportar desde cada trinchera esfuerzos, aún en medio del difícil contexto que atraviesa la Isla.