Santiago de Cuba, 26 nov (ACN) Fidel representa una fuerza que ha alterado permanentemente la geometría de la historia; su impulso, su luz, su magnetismo y su energía no son metáforas, sino fenómenos observables, afirmó en esta ciudad el científico cubano Fidel Antonio Castro Smirnov.

En emotivo acto en el anfiteatro Pepito Tey, de la Universidad de Oriente (UO), el también miembro de la Cátedra para el Estudio del Pensamiento y la obra de Fidel Castro Ruz en la alma mater oriental, afirmó este miércoles que su presencia física sigue movilizando a tantos cubanos y revolucionarios en el inmenso mundo de los pobres de la tierra.

El legado del líder histórico de la Revolución no es un debate sobre el pasado, es un debate sobre el futuro, y a nosotros, como a toda nuestra generación —la generación del centenario de Fidel—, nos corresponde no dejarlo morir, afirmó.

Honrar al Comandante en Jefe, dijo, nos compromete a hacer algo útil con lo que aprendimos de él; a poner inteligencia donde hay un problema, sensibilidad donde alguien sufre, voluntad donde una dificultad parece cerrarnos el paso, y optimismo en nuestro presente y futuro de luchas.

Desde la UO, con el amor de tu familia y la gratitud de tu pueblo, solo nos queda exclamar lo que aprendimos a decirte siempre en los momentos más difíciles: ¡Comandante en Jefe, ordene! ¡Que aquí, cien años después, seguimos en pie de combate!, concluyó.

Al tributo asistieron Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Manuel Falcón Hernández, gobernador; Diana Sedal Yanes, rectora de la institución docente, junto a representantes de las organizaciones de masas y políticas, y la comunidad universitaria.

A una década de su partida física, los presentes realizaron además una vigilia que evocó la vida, las ideas y la huella de Fidel Castro Ruz (1926-2016), que continúa inspirando a las nuevas generaciones de Cuba y el mundo.