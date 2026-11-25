Santiago de Cuba, 25 nov (ACN) Con flores ante el monolito que guarda sus cenizas, el pueblo santiaguero rindió homenaje hoy al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia, de esta ciudad, al cumplirse diez años de su desaparición física.

Antonio Velásquez, jubilado, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que Fidel tiene un significado muy especial para Santiago de Cuba, pues sus calles y montañas fueron escenario de momentos decisivos de su vida y de la historia nacional.

Regresar a Santa Ifigenia en una fecha como esta constituye también una manera de reafirmar el vínculo de los santiagueros con el líder histórico de la Revolución y con la historia patria, señaló.

Por su parte, el joven Emmanuel González consideró que, una década después del fallecimiento del autor de La historia me absolverá, alegato de autodefensa presentado durante el juicio por los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes (1953), su recuerdo permanece en muchas familias cubanas.

La mejor manera de mantener viva su memoria es estudiar su historia, comprender las decisiones que tomó y acercarse a su pensamiento con espíritu crítico, especialmente entre los jóvenes, quienes tenemos la responsabilidad de conocer el pasado para entender el presente y construir el futuro, afirmó.

Beatriz Johnson Urrutia, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, y Manuel Falcón Hernández, gobernador de Santiago de Cuba, presidieron el tributo, en el que también participó Fidel Antonio Castro Smirnov, científico, nieto del líder revolucionario y miembro de la Cátedra Honorifica para el Estudio de la obra y el pensamiento de Fidel Castro, junto a representantes de instituciones y organizaciones del territorio.

El homenaje, iniciado con el tradicional cambio de guardia de honor en la necrópolis patrimonial santiaguera, constituye una expresión de respeto a quien dedicara su vida a la lucha por la libertad de la isla antillana y a honrar la máxima martiana de "con todos y para el bien de todos", fallecido el 25 de noviembre de 2016, a los 90 años de edad.

Las flores depositadas ante el monolito evocan valores como el patriotismo, el humanismo y la intransigencia revolucionaria, asociados a la trayectoria de Fidel y presentes en la memoria de Cuba y el mundo.

Esta noche en la Plaza Julio Antonio Mella, de la Universidad de Oriente, está prevista la realización de una vigilia por estudiantes y profesores, quienes portarán banderas cubanas, del Movimiento Revolucionario 26 de Julio y fotografías de varios momentos de la vida del Comandante en Jefe.