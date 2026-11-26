La Habana, 26 nov (ACN) El recuerdo y legado del líder histórico de la Revolución cubana reunió hoy a miles en la Escalinata universitaria en la velada que conmemora el décimo aniversario de la desaparición física del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz con la noche capitalina como fiel cómplice.

En presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, miembros del Buró Político, y otros representantes del Partido y el Gobierno cubano se extendió el tributo a Fidel en la clave del canto, la poesía y el sentir de un pueblo en el que perduran sus enseñanzas y ejemplo.

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Justamente en esta fecha, a una década de distancia, la nación se despertaba con la noticia difícil de asimilar y el sentido de la orfandad, al que se sobrepuso luego la certeza del puntal y la brújula, como quedó patente en el tributo de esta noche y en los múltiples espacios cotidianos que le tributan la isla y sus habitantes.

La locación de la casa de altos estudios no fue, por tanto, un hecho casual, sino el reconocimiento al vínculo que unió al líder con el lugar donde despertaron sus ideas revolucionarias y al cual regresó en más de una ocasión para dialogar con los jóvenes y sumarlos a las tareas de la Revolución.

En las palabras centrales de la gala político cultural, Meyvis Estévez Echeverria, primera secretaria del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), destacó en la amplia convocatoria en esta ocasión un reflejo de la presencia multiplicada de Fidel en los presentes.

A través de su intervención, Estévez Echeverria hizo recuento de los principales hitos en la vida y obra del Comandante, como los preparativos del asalto al Cuartel Moncada, la expedición del Granma, la lucha en la sierra y el triunfo revolucionario del 1. de enero de 1959, junto a las profundas transformaciones sociales que vinieron después, como un recordatorio de lo alcanzado y del camino a continuar.

Al analizar los aprendizajes de su historia y de los días difíciles de la despedida, marcada por la reafirmación de la juventud con ese legado, la dirigente juvenil afirmó que hoy, frente al recrudecimiento de la agresión de más de seis décadas y camino al aniversario 65 de la organización de vanguardia de la juventud cubana, se ha convocado a crear, a construir, a hacer por Cuba, sobre todo en la comunidad, al lado de quienes más lo necesitan.

Insistió que esa juventud, a la que él amó y formó, sintió el dolor por su partida pero, sobre todo, ratificó el compromiso con su legado, al salir a decir con convicción: "¡Yo soy Fidel!".

Ser Fidel, señaló, significa llevar a la práctica su concepto de Revolución a la vez que ahondó: "hoy seguimos siendo Fidel. Porque no es un recuerdo de mármol; es la decisión de cada joven que se levanta a estudiar, de un artista, obrero, campesino, combatiente, científico o deportista, quienes saben la urgencia de preservar su legado".

"Fidel late en cada familia que, pese al bloqueo y las carencias, no se deja vencer. Vive en la juventud que no se rinde y decidió no dejar morir su obra, como lo hizo la generación del centenario con el Apóstol. Esa es nuestra máxima rebeldía: ser la sobrevida de Fidel; ser quienes, a diez años de su partida, lo traemos a la contemporaneidad con nuestros actos", subrayó.

El espacio se inscribe en las conmemoraciones del año del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, que la mayor de las Antillas celebra a lo largo de todo 2026.

En ese contexto, como en tantos otros de la resistencia heroica y cotidiana de los cubanos, Fidel convoca, señala rumbo y alienta la osadía del moderno David que planta cara con su vida a Goliat.