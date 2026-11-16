La Habana, 16 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, reconoció hoy, en un mensaje de felicitación por el cumpleaños 507 de la fundación de La Habana, la necesidad de devolver el esplendor a la capital de todos los cubanos.

Cumple años La Habana y nos recuerda todo lo que le debemos sus habitantes, en la medida de lo posible y hasta de lo imposible, para librarla de los dolorosos impactos del bloqueo (de Estados Unidos), pero también de la desidia y la indisciplina social, escribió el jefe de Estado en su perfil en Facebook.

En la misma red social, la Asamblea Nacional del Poder Popular publicó un mensaje de Esteban Lazo Hernández, presidente del legislativo cubano, quien escribió un mensaje de felicitación recordando la fundación de la villa de San Cristóbal de La Habana, el 16 de noviembre de 1519.

Lazo Hernández catalogó a la ciudad como símbolo vivo de historia, cultura y tradición, y escenario de trascendentales acontecimientos, desde hace más de cinco siglos, que marcaron el devenir de la nación.

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, señaló que hoy La Habana celebra su cumpleaños llena de historia y tradiciones, convertida, como la definió el historiador Eusebio Leal, en un símbolo completo y absoluto de la nación.

Felicidades a todos los que trabajan cada día para preservar sus más genuinos valores, expresó.

A las limitaciones y problemas que enfrenta la capital se refirió Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; pero también reconocemos que esos desafíos no han logrado apagar el orgullo ni la resistencia de quienes la habitan, añadió.

El dirigente partidista aseguró que a pesar de las dificultades, es grande el esfuerzo de todos por salir adelante y preservar la ciudad, cuidando sus espacios, su memoria y su identidad.

Cada gesto cotidiano y solución que entre todos se busca, confirma que La Habana sigue siendo un símbolo de dignidad y esperanza, ¡Feliz aniversario a nuestra Capital!, agregó Morales Ojeda.

Textos similares salen a la luz pública este lunes en las redes sociales, posteados por dirigentes del Partido, funcionarios del Gobierno y pueblo cubano, en general.