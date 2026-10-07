Felicitación de Raúl a la Universidad de Ciencias Médicas de las FAR

La Habana, 7 oct (ACN) El General de Ejército Raúl Castro Ruz envió hoy una carta de felicitación al colectivo de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (UCIMED-FAR), Orden Carlos J. Finlay, con motivo del aniversario 45 de su fundación.

El mensaje, refiere Producciones Verde Olivo desde su perfil en la red social Facebook, fue leído por el general de división Ramón E. Rodríguez Morfa, jefe de la Jefatura de Logística de las FAR, durante la ceremonia realizada en el Hospital Militar Dr. Carlos J. Finlay.

Presidieron el acto el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Héroe de la República, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, ministro de las FAR, y el general de cuerpo de ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero de las FAR y jefe del Estado Mayor General.

A la conmemoración asistieron el ministro de Educación Superior Walter Baluja García y el viceministro de Salud Pública Julio Guerra Izquierdo, junto a representantes del cuerpo diplomático militar acreditado en Cuba y oficiales de las FAR.

Durante la ceremonia se entregaron sellos conmemorativos y se acreditaron de Excelencia las especialidades de Ginecología y Obstetricia y Toxicología.

Asimismo, se otorgó el título de Doctor Honoris Causa a los doctores en Ciencias José Hernán Salas y Eloy Andrés Frías.

El ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, hizo entrega de un diploma de reconocimiento a la institución, en homenaje a su trayectoria académica y científica.

La UCIMED-FAR, fundada en 1981, ha formado generaciones de profesionales de la salud vinculados a la defensa y al servicio de la Patria, consolidándose como referente en la preparación médica militar.

Por su importancia, la Agencia Cubana de Noticias ofrece íntegramente la misiva del General de Ejército, líder actual de la Revolución Cubana, tomada del perfil en Facebook de la UCIMED-FAR:

REPÚBLICA DE CUBA

La Habana, 7 de octubre de 2026

"Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz"

Oficiales, profesores, cadetes, alumnos y trabajadores civiles de la UCIMED:

Al conmemorarse el aniversario 45 de la creación de la Universidad de Ciencias Médicas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, les transmito una calurosa felicitación por los resultados alcanzados durante estos años.

Por más de cuatro décadas, este colectivo ha graduado, con un elevado nivel, a profesionales que hoy garantizan el aseguramiento médico a las unidades, los hospitales militares y a nuestro pueblo.

El nivel político e ideológico del claustro y sus educandos, y la probada preparación técnica y científica, constituyen el mejor tributo a aquellos médicos mambises y rebeldes que durante las guerras por nuestra independencia brindaron con valor sus conocimientos para garantizar la vida de las tropas, e incluso las del enemigo.

En estos tiempos, en que preservar la unidad y la independencia de la Patria sigue siendo nuestra máxima prioridad, sepan que nos sentimos orgullosos de sus éxitos en el cumplimiento de todas las tareas asignadas por la máxima dirección del país y por su mando.

Un fuerte abrazo,

Raúl Castro Ruz

General de Ejército