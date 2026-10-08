Evaluó Valdés Mesa producción de alimentos en San Cristóbal

La Habana, 8 oct (ACN) Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y Vicepresidente de la República de Cuba, visitó este miércoles el municipio de San Cristóbal, en Artemisa, para chequear la campaña de frío y las prioridades de la producción de alimentos en la provincia, informó el periódico provincial El Artemiseño.

En el intercambio participaron Gladys Martínez Verdecia, miembro del Buró Político y secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Artemisa, el vicegobernador Yoán Molina Blanco y los intendentes de los once municipios del territorio.

Valdés Mesa insistió en la necesidad de sustituir importaciones y en el éxito de la campaña de frío para garantizar alimentos en el último trimestre del año, con énfasis en la siembra de arroz, frijoles y maíz.

El delegado de la Agricultura, Norberto González Pedraza, informó que la provincia demanda 17 mil toneladas de arroz anuales y prevé alcanzar 12 mil tras concluir la campaña de primavera, aunque requiere ampliar áreas de cultivo.

González Pedraza señaló que se ejecuta un plan de nueve mil 124 hectáreas de maíz con cumplimiento superior al 100 por ciento, mientras solo se sembraron 300 hectáreas de soya para semilla en el presente año.

El vicepresidente cubano subrayó la importancia de cultivar plantas oleaginosas para producir aceites y de controlar el autoabastecimiento de proteínas, con una meta de 466 toneladas, incluidas 88 de carne de cerdo.

Entre los pendientes mencionó el huevo, las producciones ovina, caprina, cunícola, la acuicultura y la avicultura, aprovechando las ventajas del ganado menor.

En Artemisa funcionan 475 entidades con autoconsumos de cultivos varios y se incrementa el aporte de formas de gestión no estatal, junto a iniciativas de la industria alimentaria.

Valdés Mesa anunció que regresará en diciembre para evaluar nuevamente los resultados de la campaña y el cumplimiento de los planes productivos.