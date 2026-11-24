La Habana, 24 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, evaluó hoy en la occidental provincia de Artemisa el cumplimiento de las 176 transformaciones económicas y sociales implementadas en el país.

La visita de Díaz-Canel forma parte del sistema de trabajo del PCC para chequear e impulsar la implementación de las transformaciones económicas y sociales en los territorios, refirió la Presidencia en su cuenta en la red social X.

Según la publicación, durante la jornada el jefe de Estado visitó también las tierras de dos productores de referencia, quienes demuestran que sí se puede obtener resultados cuando se trabaja duro y se aprovechan las oportunidades que brinda este proceso.

Este programa refrenda el necesario avance que debe darse en Cuba como respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos con la firma de dos decretos presidenciales por la Casa Blanca.

Las máximas autoridades del Partido y el Gobierno del territorio acompañaron a Díaz-Canel, quien estuvo en Artemisa a inicios de este mes, en ocasión del Ejercicio Estratégico Moncada 2026.