Evaluó Díaz-Canel presiones externas y prioridades internas

La Habana, 5 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, abordó en conferencia de prensa los efectos de la política de asfixia económica que impone a su país el gobierno de Estados Unidos, la situación electroenergética, los servicios sociales, y el papel de la juventud en el contexto actual, entre otros temas.

En un encuentro con medios nacionales e internacionales, el Presidente agradeció la disposición para dialogar en un momento complejo para Cuba y subrayó que la cita ofrecía la oportunidad de explicar proyecciones y estrategias frente a las actuales campañas mediáticas de calumnia y guerra psicológica.

El encuentro con ustedes nos da la oportunidad de poder explicar cuáles son las maneras en que estamos buscando salir de esta situación en el menor tiempo posible, afirmó.

Díaz-Canel expresó que la teoría del colapso estuvo vinculada a la noción de Estado fallido promovida por Estados Unidos, y recordó que esa política se sustentó en la asfixia económica, que data desde los años 60 del pasado siglo, con el memorando de Mallory, y la agresión militar.

Señaló que el presidente estadounidense reconoció que «habían aplicado contra Cuba todas las presiones posibles», lo que, dijo, evidenció que el país enfrentó «las máximas presiones» sin convertirse en un Estado fallido.

Esas presiones, explicó, afectaron sectores como la industria, la minería, las telecomunicaciones y los intercambios culturales y políticos; también impactaron la relación con Venezuela, donde las sanciones y el bloqueo naval limitaron la llegada de combustible.

Ratificó que, mientras el gobierno venezolano mantuviera su voluntad de cooperación, Cuba continuaría colaborando.

En el plano internacional informó que expresaron apoyo a Cuba y Venezuela representantes de Rusia, China, México, Bélgica, Sudáfrica y otros países, así como eurodiputados y legisladores; destacó que en conversaciones telefónicas Xi Jinping y Vladímir Putin reiteraron el compromiso de continuar la cooperación con Cuba y Venezuela.

Sobre la situación electroenergética, Díaz-Canel dijo que el sistema enfrentó una acumulación de problemas financieros y tecnológicos.

Admitió que las termoeléctricas requieren mantenimientos capitales pospuestos por falta de divisas, y que la generación distribuida depende de la llegada de fuel oil y diésel, afectada por presiones sobre navieras y bancos.

Se trabaja en la recuperación de unidades en las termoeléctricas Felton y Mariel, y las brigadas de mantenimiento lograron innovaciones relevantes pese a las limitaciones, añadió.

El Presidente señaló que el país no renunció a transformar la matriz energética y mencionó proyectos fotovoltaicos apoyados por donaciones y créditos, aunque aclaró que requieren infraestructura y estabilidad del sistema.

Comentó que se orientó priorizar la distribución de carbón y gas licuado y mantener información transparente sobre los apagones.

La gestión de divisas se desarrolla en «una economía de guerra» donde cada ingreso se prioriza para alimentos, combustibles y medicamentos, precisó.

La solución al mercado informal de divisas depende de incrementar la producción nacional y estabilizar la oferta estatal, sostuvo, y con respecto a las mipymes consideró que forman parte del tejido económico, pero insistió en evitar la especulación y en garantizar aportes justos al presupuesto.

En el ámbito alimentario, reconoció que la agricultura continúa como desafío por la falta de fertilizantes y combustible, al tiempo que destacó experiencias locales basadas en agroecología y biofertilizantes.

Con respecto a la canasta básica, refirió que los retrasos en la descarga de barcos se debieron a retenciones bancarias asociadas a sanciones, aunque se emplearon reservas estatales para garantizar entregas fraccionadas.

El mandatario enfatizó la situación crítica del sistema de salud por la falta de insumos y medicamentos, y resaltó el esfuerzo del personal sanitario.

En cuanto a la educación, reiteró que «ninguna escuela se cierre» y alentó la búsqueda de alternativas para sostener el proceso docente en medio de afectaciones energéticas.

Al referirse a la juventud, recordó que durante la COVID-19 «ya los jóvenes estaban en zona roja» antes de ser convocados, y afirmó que su audacia y compromiso han sido determinantes en la resistencia del país.

Mencionó ejemplos históricos y actuales, y aseguró: «no podríamos tener la unidad y la resistencia que exhibe el pueblo cubano si los jóvenes no estuvieran participando».

Sobre la comunicación social, sostuvo que la realidad del país debe explicarse con transparencia y autocrítica, pero también defendiendo la capacidad de resistencia del pueblo.

La comunicación debe ser un diálogo donde la opinión de la ciudadanía influya en la toma de decisiones, advirtió.

En respuesta a preguntas sobre posibles estallidos sociales, Díaz-Canel dijo que lo que hay en Cuba es un pueblo agotado por el esfuerzo, pero consciente de quién le impone las carencias, y señaló que la orientación ante expresiones de inconformidad es dialogar, explicar y atender.

Sobre el acceso a internet y las redes sociales, reiteró que la política fue de informatización de la sociedad y que, pese a los costos de conectividad, el país continuó ampliando el acceso, pero se combatió el uso de esas plataformas para la intoxicación mediática y la organización de actos vandálicos financiados desde el exterior.

Internet debe ser una herramienta de conocimiento y de defensa de la verdad, no un campo de batalla para el odio, apuntó.

También abordó la política de subsidios y explicó en ese sentido que se trabaja para pasar de subsidiar productos a subsidiar personas, con levantamientos detallados para proteger a las familias vulnerables.

En relación con la diáspora, afirmó que la política es de apertura y diálogo, y evocó el apoyo recibido durante la pandemia de COVID-19 y la crisis energética.

La mayoría de los cubanos en el exterior mantiene vínculos con la nación y compromiso con la Revolución; muchos regresan, se preocupan y se manifiestan contra la agresión externa; la mayoría no ha roto con la Revolución, al contrario, muchos están comprometidos en estos tiempos de amenazas, aseguró.

En materia tecnológica, resaltó el papel de universidades y parques científicos en el desarrollo de software nacional y plataformas de pago electrónico, que han reducido la necesidad de efectivo.

Sobre el turismo, alertó que los créditos destinados a hoteles no pueden emplearse en otros sectores y que esa inversión genera divisas necesarias para sostener servicios esenciales.

Al referirse al control interno, Díaz-Canel reafirmó una política de tolerancia cero ante las ilegalidades y la corrupción.

En el actual escenario de escasez, el desvío de recursos constituye un acto de traición al pueblo, por lo que se ha fortalecido el papel de la Contraloría General de la República y las auditorías, advirtió.

No obstante, remarcó, el mecanismo más efectivo es el control popular ejercido por los trabajadores y vecinos en cada entidad y bodega, como garantía de transparencia en la gestión pública.

Mencionó la importancia de que cada territorio gestione su propio desarrollo y solucione problemáticas locales de vivienda y servicios básicos.

Bajo esta premisa, argumentó, se impulsa la descentralización de facultades para que los intendentes y gobernadores no dependan exclusivamente de decisiones nacionales para dar respuesta a las necesidades de la comunidad.

En particular, Díaz-Canel instó a potenciar la producción local de materiales de construcción y el autoabastecimiento alimentario, aprovechando los recursos y la fuerza de trabajo de cada localidad.

Transmitió un mensaje de unidad basado en el concepto de "resistencia creativa", definido como la capacidad de superar las presiones externas mediante el talento y el esfuerzo propio.

A pesar del agotamiento que generan las carencias, el pueblo mantiene la hidalguía necesaria para vencer los retos actuales, aseguró el Presidente cubano.

Manifestó que no hay espacio para el cansancio, destacando la inspiración que generan ejemplos cotidianos de solidaridad y esfuerzo en comunidades y centros laborales, e informó que otros dirigentes ampliarán detalles sobre temas energéticos en los próximos días.