En Holguín se alzó la voz por la paz y contra el bloqueo

Holguín, 6 may (ACN) Un abrazo colectivo, cargado de simbolismo, energía y arte, convirtió a las Romerías de Mayo en escenario de defensa de la paz y rechazo al bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto a Cuba.

En el céntrico Parque Calixto García, participantes nacionales y extranjeros, junto al pueblo holguinero, patentizaron en la tarde noche de este martes el deseo compartido de un mundo sin guerras, sin sanciones y con más puentes de entendimiento.

Banderas de varias nacionalidades, consignas y expresiones artísticas confluyeron en una acción que, más allá del gesto, reafirmó el compromiso con las causas justas.

Para José Luis González, joven de Ciego de Ávila participante en el Festival Mundial de Juventudes Artísticas, no se trató solo de una denuncia, sino de defender la paz desde el arte, desde la palabra, desde lo que somos como jóvenes y cubanos.

La Fiesta de los Abrazos, que ya es tradición dentro del programa de las Romerías, articuló el pensamiento crítico con la acción colectiva y apostó por el diálogo entre generaciones y por la construcción de futuros más equitativos, sin bloqueos criminales.

En un contexto internacional marcado por conflictos y tensiones, abrazarnos fue un llamado a detener la violencia, a privilegiar la cooperación y a reconocer un camino posible hacia la paz en el mundo, refirió a la ACN Aris Silva, historiadora del arte en la provincia de Santiago de Cuba.

La iniciativa se integró a un amplio programa teórico y artístico que distinguió a las Romerías de Mayo, con espacios como paneles, conciertos, exposiciones y debates que convirtieron a Holguín en epicentro del pensamiento y la creación artística joven contemporánea.

Entre música, ideas y símbolos, el abrazo se multiplicó y trascendió el instante como declaración colectiva de esperanza que encontró en la cultura y en la unidad de los pueblos un camino para resistir, dialogar y construir un mundo mejor para todos.