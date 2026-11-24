Holguín, 24 nov (ACN) La Empresa de Materias Primas de Holguín impulsa la cultura del reciclaje en las comunidades de todos los municipios de la provincia, como parte de las líneas estratégicas nacionales.

Maciel De Vales Macle, directora de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Recuperación y Venta del municipio de Gibara, informó a la Agencia Cubana de Noticias que en la localidad se desarrollan varias actividades con el objetivo de construir conciencia social sobre el uso de los desechos sólidos.

Destacó la participación conjunta con organizaciones de masas, las actividades de recogida puerta a puerta en los barrios y el vínculo con los pioneros de las instituciones educativas de la cabecera municipal, quienes logran importantes niveles de colecta.

Sobresalen los ecoeventos con los trabajadores de la unidad y la participación de las familias en la recogida de desechos en los litorales de la costa y las playas, con frecuencia semanal, resaltó De Vales Macle.

Jorge Luis Quiñones Balsalobre, director de la UEB Recuperación y Venta del municipio de Banes, ratificó que el reciclaje y la reutilización de recursos constituyen la idea conceptual de la entidad desde el albor de su fundación.

Refirió los aportes económicos al país y el beneficio medioambiental de recuperar materiales que, de otro modo, engrosan los basureros y propician enfermedades transmitidas por roedores o arbovirosis.

Las redes de trabajo ejecutadas en el municipio benefician el intercambio con organizaciones políticas y de masas, con el objetivo de mejorar la sanidad del entorno común mediante acciones de conciencia ambiental, agregó Quiñones Balsalobre.

La Empresa de Recuperación de Materias Primas, fundada el 7 de noviembre de 1961, pertenece al Grupo Empresarial de Reciclaje y reafirma su compromiso social mediante diversos proyectos de recolección que aportan recursos considerables a la economía.