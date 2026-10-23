Divulga sitio web daños del bloqueo de EE. UU. a Cuba, segundo a segundo

La Habana, 23 oct (ACN) Una plataforma online e interactiva divulga cifras en el ciberespacio, segundo a segundo, para una mejor comprensión de los daños que causa el bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos al pueblo cubano.

En la URL https://cubabloqueo.com, se visibiliza el costo real de esa política hostil, implementada hace más de seis décadas y recrudecida durante el primer mandato del presidente Donald Trump con 243 sanciones, mantenidas por Joe Biden e incrementadas con dos decretos presidenciales firmados el 29 de enero y el 1 de mayo de 2026.

Bajo el eslogan "Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí", el sitio web expone en idioma inglés y en español imágenes interactivas, videos automáticos y opciones para compartir en redes.

Por capítulos, aborda el cerco energético, las sanciones secundarias, los efectos derivados de la ley Helms-Burton, el incremento de la hostilidad en la retórica hacia Cuba, y las muestras de rechazo al bloqueo y de solidaridad con Cuba a nivel internacional.

También publica el informe que cada año presenta la nación caribeña con el título “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

Los días 27 y 28 de octubre está previsto el análisis y votación de ese texto por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.

El documento destaca que en el periodo del 1 de marzo de 2025 al 28 de febrero de 2026 los daños provocados por el cerco estadounidense ascienden a ocho mil 083 millones 300 mil dólares, un siete por ciento superior a la cifra reportada en el periodo anterior.