La Habana, 4 nov (ACN) A atender las problemáticas relacionadas con el abasto de agua a la población con hechos y no con retórica llamó hoy Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, desde el programa radial "Criterio Compartido".

Las dificultades del abasto de agua, el impacto de los apagones y la responsabilidad de las instituciones ante los reclamos ciudadanos centraron la cuarta emisión del espacio con la conducción de Bárbara Betancourt y la participación de Díaz-Canel.

El mandatario reconoció la gravedad de una situación que afecta la vida cotidiana de las familias y reclamó combinar las inversiones y las soluciones técnicas con una atención sistemática, sensible y responsable a la población.

Díaz-Canel destacó el respeto con que las personas trasladan sus preocupaciones, incluso después de largos períodos sin recibir el servicio y con todas las complicaciones que esto conlleva para la vida cotidiana, y subrayó que quienes acuden al programa están ejerciendo un derecho legítimo.

“Están ejerciendo su derecho a reclamar y nosotros tenemos el deber de escucharlos con humildad y de responderles con hechos y no con retórica”, aseveró.

Al valorar las causas que complejizan la situación, señaló el envejecimiento de las redes, las inversiones y los mantenimientos que no han podido realizarse en la magnitud necesaria, las consecuencias del bloqueo y la falta de combustible y electricidad para sostener el respaldo energético a los equipos de bombeo.

Reconoció que el problema “es real, grave y complejo”, y explicó que su solución requiere un programa integral y tiempo para ejecutar las inversiones previstas y que estas tengan a su vez el impacto esperado en la población.

El Presidente cubano insistió en que las dificultades materiales no pueden convertirse siempre en una justificación para la falta de atención, las respuestas tardías o la ausencia de funcionarios en los lugares afectados.

“No vamos a detenernos tampoco en las causas externas para justificar la falta de respuesta institucional”, añadió.

Ante los testimonios sobre comunidades que permanecen sin explicaciones, reclamó escuchar, visitar, compartir la situación con los vecinos y buscar alternativas.

Llamó también a exigir responsabilidad donde existen negligencia, indolencia o maltrato contra los afectados.

“La población no es una molestia, es la razón de ser de nuestras instituciones”, enfatizó.

Durante el intercambio se abordaron, además, las alertas sobre robos de tuberías y manipulaciones indebidas de válvulas.

Díaz-Canel indicó atender lo que advierten los vecinos y considerar sus propuestas para evitar que se repitan problemas que ya habían señalado.

Uno de los casos analizados fue el de una vecina de Mantilla, en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, que relató más de seis meses sin recibir el servicio como antes y sin encontrar respuestas en las instancias a las que acudió.

Al valorar lo sucedido, Díaz-Canel señaló que la investigación permitió identificar problemas en las válvulas y que existía una solución técnica que pudo concretarse en horas, no obstante, la burocracia y falta de seguimiento dilató innecesariamente la resolución del asunto y causó una demora injustificable a la afectación reportada.

De esta manera, calificó los seis meses sin respuesta como un fracaso institucional: “Seis meses de silencio no se justifican con ninguna complejidad técnica. Puede haber la complejidad técnica, pero el silencio no se justifica”, aseguró.

El Primer Secretario del Partido advirtió que la respuesta institucional debe alcanzar también a quienes no llaman, no consiguen comunicarse o no pueden escuchar el programa.

“La atención a un caso y su solución no puede depender de la visibilidad mediática de una persona”, valoró.

Explicó que Criterio Compartido debe contribuir a multiplicar una forma de actuar basada en escuchar, visitar, evaluar, buscar soluciones y asumir la condición de servidores públicos.

No obstante, la atención a los problemas de las personas, remarcó, constituye un deber institucional permanente.