Díaz-Canel: El tiempo mejor empleado por el cuadro es en la base

La Habana, 17 feb (ACN) Los municipios de Camajuaní, en Villa Clara y Palmira, en Cienfuegos, son los puntos de visita que este viernes recorrieron el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, y el miembro del Buró Político y secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda.

Acompañados de los directivos del territorio y el Primer Secretario del PCC en Villa Clara, Osnay Miguel Colina, ambos dirigentes llegaron en la mañana a la Finca de Semilla Gámica, que pertenece a la agricultura urbana y el proyecto ProAct, que tiene como objetivo asegurar la alimentación y garantizar la nutrición saludable en todas las edades.

En diálogo con el jefe de brigada Yan Fusté Vera, se conoció que la casa de cultivo aún presenta limitaciones para producir las posturas de ajíes, coles, lechuga, tomate, entre otros que siembran los campesinos o familiares en sus casas.

Agregó, además, que activar el sistema de riego, instalar los paneles solares que brindarán energía a las turbinas, así como concluir la construcción de la casa de sustrato, espacio esencial donde se prepara la materia orgánica para las semillas, son temas pendientes en la finca.

A pesar de las necesidades Fusté Vera precisó que no han dejado de trabajar, atendiendo pocos pedidos y asegurando la alimentación en centros educacionales del territorio.

Con la ayuda de sus familiares y de los estudiantes de una secundaria básica, los hermanos Geobel y Yunier trabajan a diario en el Organopónico Independencia, segundo centro visitado en Camajuaní.

Víctimas de la indisciplina social y la ilegalidad, adolecen de una turbina que ayude en el sistema de riego del centro.

De igual modo, deben trabajar mejor técnicamente los cultivos con el uso de plantas barreras y repelentes.

Por su céntrica ubicación Díaz-Canel los exhortó a “trabajar y funcionar bien”, teniendo en cuenta que sus producciones son vitales para el abastecimiento del pueblo.

La falta de materia prima, entre ellas la carne de cerdo, los condimentos y la harina de trigo, han incidido en el cumplimiento del plan de la Unidad Empresarial de Base Empacadora Álamo, que se propuso en el mes de enero una producción de 73 toneladas y solo llegó a 34.

Perteneciente a la Empresa Cárnica de Villa Clara, la entidad se ha visto impedida de realizar encadenamientos productivos con otros centros como Porcino de Placetas y de diversificar sus productos derivados del cerdo para lograr mayor crecimiento.

El Presidente reconoció la calidad de los productos que allí se elaboran e insistió en la necesidad del encadenamiento productivo y aprovechar el porcino en su totalidad.

“El mejor tiempo que emplea cualquier cuadro es el tiempo que está en la base y es algo que debemos defender en la planificación de nuestro trabajo”, resaltó el mandatario cubano.

Morales Ojeda destacó: cada intercambio nos permite darnos cuenta de todo lo que nos falta por hacer para avanzar con más celeridad en el ámbito económico, social y político.

De igual modo, el miembro del Buró Político expresó su insatisfacción al no poder interactuar con los organizadores políticos en los centros visitados e instó a prestar especial atención a los lugares donde no tenemos estructuras de la juventud o partidista.

“Allí debemos dar un tratamiento y seguimiento para convocar a los trabajadores con cualidades, comprometidas con la militancia, que demuestren su ejemplaridad, combatividad y las ganas de trabajar y echar para adelante, sin que la meta sea cumplir con un número”, precisó el dirigente partidista.

Aunque nos aprieten más con el bloqueo no vamos a parar

La jornada de la tarde transcurrió en el poblado Palmira, en Cienfuegos.

Ambos dirigentes partidistas llegaron hasta la Empresa Cárnica Cienfuegos, entidad inaugurada el 5 de septiembre de 1991 por Carlos Rafael Rodríguez, única en su tipo en la provincia.

Allí aún no logran un encadenamiento productivo eficiente con los nuevos actores económicos y son incompletas las ventas online y el vínculo más directo con los productores.

En el 2023 fue insuficiente el uso de extensores, dígase yuca, maíz o arroz, y no cumplen con el salario medio planificado, ya que el pago por resultados no alcanza los niveles planificados.

A pesar de estas dificultades se cumplió con la producción planificada para el 2023.

A su salida del centro el Presidente de la República firmó el libro de visita, donde instó a seguir trabajando con disciplina y compromiso para poder superar las dificultades.

Hasta la cooperativa agropecuaria 8 de Octubre, ubicada en el poblado Ciego Montero, llegaron acompañados de la Primera Secretaria del Partido en la provincia, Maridé Fernández López. Allí sostuvieron un encuentro con el presidente del centro, Arnaldo Delgado Rodríguez, quien señaló que el deterioro de la caña se debió al mal funcionamiento de la anterior dirección de la cooperativa por realizar una mala gestión.

La entidad cerró el 2023 con pérdidas, aunque en este año se avizora un pequeño crecimiento.

Agregó, además, que mientras logran recuperar la caña como su renglón fundamental, han logrado diversificar sus producciones con la siembra de plátano, yuca, boniato y entre otros.

Durante la visita el pueblo palmireño mostró cariño, admiración y apoyo a la dirección del país en el Parque Jacinto Portela.

Díaz-Canel reconoció que hay colectivos de trabajadores en Palmira que están haciendo las cosas bien.

“Hay que trabajar y producir la tierra; aunque nos aprieten más con el bloqueo, no vamos a parar”, dijo ante el pueblo el mandatario cubano.