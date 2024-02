Díaz-Canel: convertir los buenos ejemplos en regla (+Fotos)

Ciego de Ávila 8 feb (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, ratificó hoy en Ciego de Ávila que los recorridos por las provincias buscan superar las deficiencias con soluciones y las mejores experiencias.

Es una manera -dijo- de multiplicar las buenas prácticas en aquellos lugares donde las cosas andan mal, porque queremos inspirarnos en lo que se hace bien.

En esta oportunidad el mandatario cubano visitó el municipio de Ciro Redondo, acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Liván Izquierdo Alonso, miembro del Comité Central del PCC y primer secretario en la provincia avileña, y Alfre Menéndez Pérez, gobernador, entre otras autoridades.

Durante las conclusiones de su estancia en esa localidad del centro avileño, Díaz-Canel intercambió en la sede del Comité Municipal del Partido con dirigentes y representantes de empresas y organismos sobre la importancia de evaluar de forma sistemática el cumplimiento de las prioridades de trabajo en el actual año.

Manifestó a los presentes que existen chapucerías en la planificación de los planes, pues, por ejemplo, en el Centro Reproductor de Entomófagos y Entomopatógenos (Cree), perteneciente a la Empresa Agroindustrial Azucarera Ciro Redondo y donde se respira compromiso en lo que se hace, constató que la materia prima (miel) que emplean en sus procesos no les llegó en tiempo, lo cual rompe con su ciclo productivo.

Señaló que en el caso de la bioeléctrica, su significado no es solo para la provincia avileña, sino para Cuba, pues era la oportunidad del país de abrirse paso a una manera más eficiente en el empleo de la biomasa para generar energía.

Contar con esa planta, además, es un concepto de futuro y teníamos mucha fe en ella, pero los problemas son los que han salido a relucir y en tres años no se ha resuelto y todavía hoy no se sabe cuándo va a empezar a funcionar, reflexionó el mandatario.

Por otra parte —dijo— y en función de lo que iba a representar esa inversión se decidió modernizar el central Ciro Redondo, y ahí hay un dinero enterrado que no ha tenido rendimiento porque en este tiempo casi no ha podido moler, lo que motiva a cuestionarse si fue inadecuado o no llevarse del ingenio la caldera y la planta eléctrica, porque lo acertado es esperar a que la inversión nueva caminara y no fue así.

Lo cierto es que ha habido incumplimientos de negocios y de la parte extranjera, pero necesitamos que funcione el Ciro Redondo, apuntó Díaz-Canel.

Recomendó indagar con el Grupo Azucarero Azcuba el por qué retiraron la caldera y la planta eléctrica del ingenio y la demora en dar la aprobación al central de Primero de Enero para que se incorpore a la molienda, toda vez que la azúcar va a la canasta familiar normada.

Referente a su visita a la Empresa Agroindustrial Ciro Redondo manifestó que allí insistió en lo necesario de sembrar y limpiar la caña, producir azúcar y también alimentos para el pueblo, porque cuenta con tierras suficientes, razón por la cual invitó a un movimiento con todos los actores económicos del municipio con el objetivo de hacer parir la tierra con los recursos que estén disponibles.

Por último, se refirió al contacto que sostuvo con el personal de Salud del policlínico Raúl Ortiz, donde, de conjunto, evaluaron algunos aspectos, como el completamiento de los médicos en los consultorios de la familia para superar el mal resultado del año anterior en el programa materno infantil.