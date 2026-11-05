Cumple Universidad de Holguín 58 años de labor académica

Holguín, 5 nov (ACN) La Universidad de Holguín cumple 58 años de labor académica, distinguida por su contribución al desarrollo territorial mediante la formación de profesionales, la divulgación de la ciencia y la innovación, y mantiene su compromiso con más de siete mil 500 estudiantes.

Aniuska Ortiz Pérez, rectora de la institución, destacó a la ACN que a lo largo de más de medio siglo la casa de altos estudios es un referente en la región oriental de Cuba, con más de 85 mil graduados incorporados a esferas vitales de la producción y los servicios.

En el actual contexto nacional, el centro, que ostenta la categoría de Excelencia, otorgada por la Junta de Acreditación Nacional, y cuenta con 42 carreras, afianza su papel en la preparación de los recursos humanos que demanda el país, afirmó.

Por medio de unos 43 programas de posgrado, 21 proyectos internacionales y otras acciones extensionistas en las comunidades, la universidad responde a necesidades del país, del territorio y de los sectores, expresó.

La rectora felicitó a fundadores, egresados y trabajadores de los cuatro campus, los centros universitarios municipales y las dos filiales, y agradeció el apoyo de colaboradores de Cuba y del mundo, quienes durante estos años ayudan a recorrer un camino de crecimiento, entrega y consagración.

Además, añadió que el aniversario constituye un punto de partida para ratificar, en el complejo contexto actual, el compromiso con la formación integral, la ciencia al servicio del desarrollo y los valores más nobles de la sociedad.

Nació el 4 de noviembre de 1968 la primera cátedra de educación superior en Holguín, con especialidades adscritas a la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la Universidad de Oriente, y abrió así el camino a la creación de otros centros.

Durante el curso escolar 2014-2015, el proceso de integración de la educación superior en la provincia unificó las instituciones que hoy conforman la Universidad de Holguín, con los campus Oscar Lucero Moya; Celia Sánchez Manduley; José de la Luz y Caballero; y Manuel Fajardo.