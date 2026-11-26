La Habana, 24 nov (ACN) El legado del Comandante del Ejército Rebelde y Héroe Nacional de República Dominicana Delio Gómez Ochoa, fallecido hoy en esta capital a los 97 años, ha sido rememorado por su comprometida lucha revolucionaria y espíritu solidario.

A través de sus redes sociales, Miguel Díaz-Canel, presidente cubano, expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de lucha del combatiente, a quien recordó como una de las figuras que unen para siempre la historia de ambas naciones.

Nacido el 16 de septiembre de 1929 en el municipio de Cacocum, provincia de Holguín, Gómez Ochoa se incorporó al Movimiento 26 de Julio y participó en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista. Durante la contienda revolucionaria alcanzó el grado de comandante del Ejército Rebelde y asumió la jefatura del IV Frente Oriental Simón Bolívar.

Tras el triunfo revolucionario de enero de 1959, se sumó a los preparativos de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, organizada con el propósito de derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.

Según recordó el medio Diario Libre de ese país, el 14 de junio de ese año llegó a territorio dominicano junto a los expedicionarios que desembarcaron en Constanza; y, capturado por las fuerzas del régimen trujillista, fue sometido a torturas y permaneció encarcelado hasta el 9 de junio de 1961, cuando recuperó su libertad, poco más de una semana después del ajusticiamiento del dictador.

Su participación en aquella gesta lo convirtió en símbolo de la solidaridad internacionalista y en uno de los protagonistas de la lucha por la libertad del pueblo dominicano, sostuvo el influyente diario.

Gómez Ochoa fue uno de los tres sobrevivientes de la expedición y mantuvo durante toda su vida estrechos vínculos con esa nación caribeña.

En reconocimiento a su contribución a la causa democrática dominicana, recibió en 1997 la nacionalidad de ese país mediante naturalización privilegiada y fue declarado Héroe Nacional; también se le concedió la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, una de las principales distinciones otorgadas por el Estado dominicano.

La noticia de su fallecimiento ha generado expresiones de pesar en República Dominicana, donde autoridades e instituciones destacaron su trayectoria y su aporte a la lucha contra la dictadura de Trujillo.

Luis Abinader, presidente del hermano país quisqueyano, dispuso tres días de duelo oficial, del 25 al 27 de noviembre, y ordenó rendir honores militares al comandante; durante esas jornadas, la bandera nacional ondeará a media asta en los edificios públicos y recintos militares del país.

Igualmente, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias lamentó su muerte y resaltó su compromiso con las causas de la libertad y la democracia; mientras el comunicador y filósofo Juan Pablo Uribe, su presidente, recordó que el comandante no descansó en su lucha revolucionaria y que su participación en la expedición de junio de 1959 lo convirtió en símbolo de solidaridad entre los pueblos.

Gómez Ochoa regresó en junio de este año a República Dominicana para participar en los actos conmemorativos de la expedición, en lo que constituyó su última visita al país; presencia que reafirmó el vínculo que mantuvo hasta sus últimos años con la memoria histórica dominicana.

Con su desaparición física, Cuba pierde a uno de los combatientes de la Revolución y República Dominicana a un protagonista de su lucha contra la dictadura trujillista, cuya trayectoria permanece ligada a la historia compartida de ambos pueblos.