“Criterio Compartido” profundizará en el abasto de agua

La Habana, 4 nov (ACN) La cuarta emisión del espacio radial ­“Criterio Compartido”, saldrá al aire este miércoles 4, a las 7:15 de la mañana, por Radio Rebelde, con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, en diálogo con la periodista Bárbara Betancourt.

La propuesta estará dedicada a uno de los problemas que más llamadas y planteamientos ha generado: el abasto de agua.

Atendiendo a las inquietudes recibidas en relación a la falta prolongada del servicio, dependencia de las pipas, salideros, falta de respuesta de los organismos competentes, y maltrato a la población se dará seguimiento al tema, previendo un reportaje desde la localidad habanera de Mantilla, en el que se enfatizará en el programa integral para la recuperación del servicio en esa comunidad, particularmente afectada.

Miguel Díaz-Canel participará en el análisis junto a Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, para examinar problemas, respuestas y perspectivas del programa integral dirigido a recuperar el servicio y reducir su dependencia de las afectaciones eléctricas.

“Criterio Compartido”, un programa de participación ciudadana, será trasmitido a su vez en la Cadena Nacional de Radio y los sitios de la Presidencia.