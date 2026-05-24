Controlado incendio en hospital Comandante Manuel Fajardo

La Habana, 24 may (ACN) Un incendio ocurrido este domingo en un local en desuso del Hospital Clínico Quirúrgico Docente Comandante Manuel Fajardo, en el municipio Plaza de la Revolución, de la capital cubana, fue controlado por fuerzas del Cuerpo de Bomberos, informó el Canal Caribe en sus redes sociales.

Las llamas no pusieron en riesgo la vida de pacientes ni del personal del centro, aunque se procedió a la evacuación preventiva de varias personas, según confirmaron autoridades presentes en el lugar.

Directivos del Partido y el Gobierno de La Habana, del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio Interior supervisaron las acciones de control y expresaron que se investigan las causas del hecho.

El Hospital Comandante Manuel Fajardo, fundado en 1960 sobre la base del antiguo centro Nuestra Señora de las Mercedes, atiende a más de 170 mil habitantes, en su mayoría adultos mayores, y constituye un referente nacional por su función asistencial, docente e investigativa.