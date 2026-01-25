Constató Díaz-Canel preparación deLsistema defensivo territorial

La Habana, 25 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente del Consejo de Defensa Nacional, encabezó las actividades centrales por el Día Nacional de la Defensa, escenario donde constató la cohesión y preparación de las fuerzas del sistema defensivo territorial.

Durante un ejercicio táctico demostrativo en la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa Rescate de Sanguily, este sábado, acompañaron al jefe de Estado, el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y otros altos mandos militares, reportó la Presidencia.

Díaz-Canel Bermúdez felicitó a los combatientes por los niveles de organización y disciplina mostrados, y subrayó: "la mejor manera de evitar una agresión es que el imperialismo tenga que calcular cuál sería el precio de agredir a nuestro país".

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República destacó la importancia de la preparación sistemática de las tropas regulares, las Milicias de Tropas Territoriales y las Brigadas de Producción y Defensa.

Dialogó con estudiantes universitarios que participaron en prácticas de tiro y maniobras de combate, resaltando el valor de su disposición como expresión de apoyo a la Revolución.

“Aquí no se rinde nadie”, fue la respuesta colectiva de los jóvenes, una reafirmación del espíritu patriótico que caracteriza a las nuevas generaciones, acotó la nota.

En otra unidad de defensa antiaérea, Díaz-Canel Bermúdez corroboró el estado óptimo de la técnica de combate y presenció demostraciones de respuesta ante un eventual ataque enemigo.

Al concluir la jornada, el Presidente enfatizó que la unidad y el patriotismo son garantías de victoria: “Participando así, preparándonos para la defensa de la Patria, se logra la unidad, y cuando nosotros nos hemos unido, la historia ha demostrado que siempre hemos logrado victoria”.