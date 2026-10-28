Consigue Cuba una nueva victoria en votación contra el bloqueo

La Habana, 28 oct (ACN) Con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones quedó aprobada hoy, por trigésimo cuarta ocasión consecutiva, la resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al bloqueo, tras dos jornadas de debate donde se expresó la voluntad mayoritaria de la comunidad internacional contraria a esta política.

La amplia mayoría de la comunidad internacional volvió a condenar el ilegal y criminal bloqueo estadounidense contra Cuba ante la Asamblea General de las Naciones Unidas a pesar de las mentiras y las presiones del gobierno de EE.UU.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente la República, se sumó en X a la celebración de esta nueva victoria que marca la trigésima cuarta ocasión consecutiva en la que la mayoría de la comunidad internacional expresa su rechazo a esta política.

"Esta victoria de #Cuba hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas es una victoria del heroico pueblo cubano, que no se rinde frente a la asfixia económica, las amenazas y el abuso del gobierno de EE.UU.", escribió el mandatario.

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026

Desde el foro multilateral se denunciaron los alcances extraterritoriales del cerco, razón por la cual, se alegó en reiteradas ocasiones que el tema trasciende la cuestión bilateral entre dos Estados para amenazar la libertad de comercio, el derecho internacional y la libre determinación de un país miembro del organismo.