Confieren Escudo de Holguín a destacada periodista cubana

Holguín, 19 ene (ACN) Por más de 50 años de consagración a la defensa de la verdad y la patria, le confirieron a la periodista Edda Diz Garcés, Premio Nacional de Periodismo José Martí por la obra de la vida 2025, el Escudo de Holguín, otorgado por el Gobierno de la provincia.

Con una extensa carrera que abarca la labor en la radio, la agencia de noticias y la prensa escrita a nivel provincial y nacional, a la nacida en el nororiental territorio le fue entregado la distinción durante la gala realizada este domingo en el Museo de Historia La Periquera, en el marco de la Semana de la Cultura Holguinera.

Para Diz Garcés no se trabaja con el objetivo de obtener premios, aunque estos siempre propician un espacio para la introspección sobre la trayectoria recorrida y más cuando se trata de un lauro como el Escudo de la provincia de origen, que es, ante todo, una reafirmación de su identidad, según expresó a la ACN.

Recibir este galardón, de alto valor simbólico, le permitió confirmar que su sentido de pertenencia a su tierra natal la ha acompañado en todas las facetas de su vida y en cada misión encomendada, ya sea como periodista, miliciana, estudiante, madre o abuela, contribuyendo a quien es hoy, comentó.

Durante el otorgamiento, Yanet Doimeadios Guerrero, jefa de la secretaría del Gobierno Provincial, explicó que a lo largo de medio siglo la laureada ha sido columna vertebral del sistema informativo de Holguín y Cuba, donde su voz y pluma proyectaron la verdad con rigor, objetividad y compromiso patriótico.

Su entera consagración al oficio ha sido avalada por distinciones como la Réplica del Machete de Máximo Gómez, el Premio Nacional de Periodismo y el título de Maestra de Periodistas, además de destacar como formadora de nuevas generaciones, jurado de prestigiosos concursos y autora de libros, motivos por los cuales fue merecedora de la distinción, agregó.

La gala, en la que también fueron entregados los Premios de la Ciudad, sirvió de clausura a los festejos por la Semana 43 de la Cultura Holguinera, territorio que alcanzó los 274 años de su fundación como urbe y Tenencia de Gobierno.

Con las presentaciones de talentos artísticos locales y la participación de una representación de sus habitantes, cerró el evento al que asistieron Manuel Hernández Aguilera, gobernador de Holguín, junto a otras autoridades gubernamentales y del sector.

En esta edición el evento estuvo dedicado a la historiadora Mayra San Miguel, al escritor José Rojas Bez y al promotor Ricardo Ronda Chacón, así como al aniversario 40 de los Premios de la Ciudad y de Ediciones Holguín, y a los 50 años la corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en el territorio.