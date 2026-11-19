Guantánamo, 19 nov (ACN) Que una gran masa de pasajeros en la ciudad de Guantánamo aborde cada día dos ferrobuses, con los cuales se alivia la sensible situación del transporte público, se debe al ingenio del avezado innovador Osmar Cosme Noblet.

Premiado como Relevante en el fórum municipal Guantánamo Innova 2026, Cosme Noblet, conocido cariñosamente como La Ciencia, rediseñó el diferencial automotor para coches motores y ferrobús en una provincia que cuenta con esos medios de más de 100 años de explotación, “los ferrocarriles más viejos de Cuba son los de esta provincia”, me dice.

Se me ocurrió echarlos a andar, por la escasez de piezas de repuesto y la agudización del transporte para la movilidad de la población, en medio de una crisis de combustible, arreciada por el bloqueo de los Estados Unidos, enfatiza.

Para su implementación, se utilizaron componentes adaptados de ómnibus Diana de baja, la corona y el piñón, ese diferencial automotor lo diseñaron y convirtieron en un puente ferroviario, se eliminaron las ruedas de neumático y adaptaron las ferroviarias, todo ello a bajo costo, puesto que un diferencial de esas características oscila en cuatro mil 712 USD y la recuperación, entre materia prima y salario, fue de 25 mil pesos en moneda nacional.

Ya funcionan dos ferrobuses, con perspectivas de incrementarlos, el primero se inauguró en abril del pasado año y ha recorrido más de 600 mil kilómetros, con una recaudación de más medio millón de pesos, pero ahora el precio aumentó y se va a triplicar el aporte económico, o sea, que genera una solución técnica, económica y social, abunda.

El segundo funciona desde el primero de mayo pasado, también con tremendo impacto, una solución novedosa, que ayuda a mejorar uno de los problemas más candentes de la población, es un trabajo sencillo que requirió de talento, yo fui la cabeza, pero es el aporte de un colectivo innovador del ferrocarril, subraya Cosme Noblet, de 82 años, de los cuales 62 ha dedicado a ese sector.

A los ferrocarriles llegó en 1965, porque antes ese oficio se estudiaba en los talleres, pero en ese año se creó el Instituto Tecnológico Ferroviario Cándido González Morales, de Camagüey, “en el cual empezamos más de 300 compañeros y terminamos 65”, recuerda.

Estuvimos cinco años, nos daban clases profesores soviéticos, cuando terminamos, nos distribuyeron por todo el país y como yo era de Guantánamo pedí trabajar aquí, porque eran las talleres menos desarrollados, y a mi llegada encontré un colectivo muy talentoso, muchos no existen físicamente o están jubilados, pero les estoy muy agradecido, todos me ayudaron y de todos aprendí.

Algunos me decían, Ciencia, cómo tú que has estudiado vienes a preguntarme? y yo les decía, porque a veces tengo una idea, los consulto y con su opinión la modifico, porque contaban con la práctica; muchos de mis trabajos, más de 200 y pico, los he hecho en los talleres, Vanguardia Proletaria.

Menciona que el primero y más importante fue el cruzamiento de vías férreas en la ciudad de Guantánamo, que permitió el paso de los trenes de un lado hacia el otro, situado en un punto clave de la provincia, el aserrío Martínez, por donde pasan tanto los trenes de carga como los de pasajeros que entran y salen del territorio.

También habla de la modificación al sistema de rodamiento de los coche motor, el trencito del parque de diversiones Elpidio Valdés, colaboraciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, su participacion en fórum municipales, provinciales, seis nacionales, vanguardia del sindicato del transporte por 17 años y diputado en la Séptima Legislatura.

La Ciencia no para y se encuentra enfrascado en un proyecto del consumo de combustible de equipos ferroviarios automotores, “ver cómo mejoro la eficiencia, porque los problemas energéticos, debido a la crisis, nos afectan, y más cuando los precios del petróleo y sus derivados se elevan constantemente”, añade.

“Me tocó la suerte de estar en un colectivo muy aguerrido, el trabajo me ayuda, me mantiene activa la mente; los jóvenes me dicen, Ciencia tú no te cansas, por qué no te jubilas? y yo les respondo, si me jubilo, me voy a morir y mientras esté trabajando, voy a seguir con vida”.