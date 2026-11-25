La Habana, 25 nov (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, chequeó hoy en la fuente de abasto Los Meireles, el Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua en la capital.

“Estamos avanzando, pero hay que seguir”, afirmó el Jefe de Estado, durante su recorrido por el lugar ubicado en el municipio capitalino de Boyeros.

Citado por el sitio web Presidencia de Cuba, el mandatario se interesó de manera particular por la distribución de agua en el municipio granmense de Manzanillo y en la provincia de Santiago de Cuba.

Díaz-Canel recibió la información de que Los Meireles tributa al abasto del 18,7 por ciento de la población habanera, o sea, a unos 26 mil habitantes.

Allí se acometen inversiones para instalar tecnología solar al equipamiento y que pueda independizarse del Sistema Electroenergético Nacional, para darle mayor autonomía a la distribución del agua potable.

Asimismo, acompañaron el recorrido el general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, miembro del Buró Político y ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra; Vicente de la O Levy, titular de Energía y Minas; y Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, entre otros dirigentes del PCC y el gobierno de La Habana.

La máxima dirección de la Revolución realiza visitas frecuentes a los sitios de abasto de agua de la capital porque más de dos millones de personas en Cuba viven con afectaciones totales o parciales en la distribución del preciado líquido, causadas por una crítica situación energética y las roturas de equipos de bombeo, más salideros de agua en las redes imposibles de reparar por la escasez de liquidez monetaria y de insumos.

La situación se agrava debido al recrudecimiento del criminal bloqueo económico, comercial, financiero y energético que impone Estados Unidos hace más de seis décadas.