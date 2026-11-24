La Habana, 23 nov (ACN) El Centro Fidel Castro Ruz, en La Habana, realizó hoy un acto con motivo del décimo aniversario de la desaparición física del líder histórico de la Revolución cubana y el quinto de la creación de esa institución.

René González Barrios, director del Centro, destacó la significación de preservar el pensamiento de Fidel, sobre todo en los momentos que vive la nación.

Resaltó que más allá de la conservación de archivos, documentos y objetos personales del Comandante en Jefe, la institución tiene un profundo compromiso con la investigación, el estudio y la difusión de su pensamiento.

Octavio Pérez, fundador del centro, recordó momentos de la recuperación del inmueble y destacó que en estos cinco años han recibido más de 230 mil invitados de 179 países.

Por su parte Katerín Acanda, joven trabajadora del Centro, significó que allí las oportunidades de desarrollo profesional son amplias y resaltó que bajo las enseñanzas de Fidel continúan trabajando y soñando.

La ceremonia contó con las actuaciones de estudiantes de la Escuela de Música Paulita Concepción, quienes interpretaron piezas emblemáticas del acervo cultural de la nación.

Se encontraban presentes Elier Rodríguez Cañedo, vicejefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Alberto Alvariño, jefe de la Direccción de Patrimonio. Documental.