Celebró Cuba inicio del curso escolar 2026-2027

La Habana, 1 sep (ACN) El acto nacional que dio inicio al curso escolar 2026-2027 se desarrolló hoy en el capitalino Paseo del Prado, con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República.

A la actividad asistieron estudiantes del Círculo Infantil Fe del Valle, Escuela Primaria Rafael María de Mendive, la Secundaria Básica Rubén Bravo, el Instituto Preuniversitario José Martí y otras instituciones formadoras.

Nayma Ariatne Trujillo Barreto, titular del Ministerio de Educación, señaló en su intervención que más de un millón 400 mil estudiantes iniciarán el nuevo período lectivo y el gran reto de este curso será hacer sostenible cada día.

La ministra ratificó que la educación en Cuba no se negocia, ni siquiera en medio del actual cerco petrolero, impuesto por Estados Unidos, y señaló que esta se mide en la dignidad de no abandonar a nadie, en la certeza de que aunque falte un recurso, sobrarán la creatividad, la solidaridad y el amor del magisterio cubano.

Trujillo Barreto señaló que el sistema educativo garantizará la mayor presencialidad posible, pero cada institución podrá organizarse para que el proceso sea viable.

Reconoció a los maestros y profesores que dedicaron parte de sus vacaciones a la preparación del nuevo curso y añadió: "Gracias por ese heroísmo".

A las familias, Trujillo Barreto pidió confianza y compromiso, y consideró que durante este curso debe ser más fuerte que nunca el vínculo entre la escuela, la comunidad y las familias.

Este es un curso que dedicamos a nuestro líder histórico (Fidel Castro), que nos enseñó que un mundo mejor es posible y que la educación puede ser el instrumento más importante para lograrlo, concluyó.

Durante la actividad los asistentes recordaron la huella del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016) en la educación cubana, en el centenario de su natalicio, especialmente en sus momentos históricos, como la Campaña Nacional de Alfabetización, en 1961.

En el acto nacional también estuvieron Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Alpidio Alonso Grau, ministro de Cultura; Walter Baluja, ministro de Educación Superior, y Esther Lazo Pérez, Heroína del Trabajo de la República de Cuba, entre otros.

Las compañías infantiles La Colmenita y Habana Sueños, junto a grupos escolares y los cantantes Annie Garcés y Nelson Valdés realizaron presentaciones artísticas para amenizar el evento.



En el marco del mismo se realizó una Feria Educativa en el Prado habanero, donde convergieron círculos de interés, espacios de juego y otras expresiones de lo que significa el inicio de un nuevo curso en la mayor de las Antillas.