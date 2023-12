Aplicar la ciencia ante problemas complejos en agricultura

La Habana, 18 dic (ACN) De cómo aplicar y fortalecer el trabajo científico para solucionar problemas complejos se debatió hoy en la Comision Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en presencia de Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República de Cuba.

Nivian Montes de Oca, vicepresidenta de la Comisión Agroalimentaria, aseveró que la preparación de los cuadros a todos los niveles resulta imprescindible para obtener mejores resultados, aunque reconocio la escasez de productos en el sector como agravante que influye de manera directa en la producción de alimentos.

Los diputados analizaron hoy los resultados y recomendaciones realizadas en el ejercicio de la más alta fiscalización al Ministerio de la Agricultura (Minag), en el trabajo de la comisión, antesala del Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en su Décima Legislatura.

Desde el capitalino Palacio de las Convenciones, diputados de diferentes regiones del país debatieron acerca del cumplimiento del Acuerdo X-32 del Primer Periodo Ordinario de Sesiones en la Décima Legislatura.

Ramón Aguilar Betancourt, presidente de la Comisión Agroalimentaria, explicó que durante este proceso se visitaron las 15 delegaciones provinciales del Minag, 61 delegaciones municipales, 77 empresas y 101 cooperativas para finalmente intercambiar con un total de 10 mil 867 personas.

Yudismar Zaldívar Martínez, diputado a la ANPP en el municipio Primero de Enero, de la provincia de Ciego de Ávila, catalogó a la tierra como un recurso que no se está aprovechando, y pese a que el país no tiene la disponibilidad de suministrar productos para la siembra existen otras alternativas y la utilización del ganado para preparar los suelos.

Emilio Interián Rodríguez, diputado por el municipio habanero de Arroyo Naranjo, insistió en el desarrollo de la ganadería a través de una estrategia encaminada a incrementar la producción y, a su vez, no perder ciertas especies como la porcina, que se ha visto seriamente amenazada en los últimos tiempos y se considera una de las genéticas más fuertes a nivel mundial.

De acuerdo con el Informe del Ejercicio de la más alta fiscalización al Minag, la estrategia económica y productiva para superar la crisis no logró los resultados esperados, la producción agropecuaria se mantuvo por debajo de las demandas y necesidades de la población y de la economía, y los sistemas de trabajo de los cuadros no realizaron las suficientes acciones de vinculación con las cooperativas.

Se plantearon otras deficiencias, limitaciones e inestabilidad en la producción de huevo, carne de pollo y cerdo, y la inexistencia de retribución hacia la ciencia e innovación en la gestión de las cadenas de valor agroalimentarias y programas de desarrollo.

Recomiendan incrementar las capacidades productivas nacionales de Bioproductos, Biofábricas y de semillas de alta calidad, realizar acciones de superación a directivos, especialistas, técnicos, así como la recuperación de las capacidades productivas creadas con las inversiones en los programas de granos (arroz, maíz y frijol), porcino y avicultura.

Estuvieron presentes el Comandante del Ejército Rebelde José Ramón Machado Ventura; Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y jefe del Departamento Agroalimentario; Jorge Luis Tapia Fonseca, vice primer ministro de la República de Cuba; Rafael Ramón Santiesteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, e Ydael Pérez Brito, ministro de la Agricultura.