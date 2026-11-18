La Habana, 18 nov (ACN) El Ministerio de Educación de Cuba (Mined) evaluó hoy la marcha de programas prioritarios del sector y la implementación de las Transformaciones Económicas y Sociales durante una reunión de su Comité de Prevención y Control, informó el organismo desde su perfil en Facebook.

La sesión estuvo encabezada por Naima Ariatne Trujillo Barreto, ministra de Educación, y directivos del organismo, quienes dedicaron uno de los principales puntos de análisis al funcionamiento del Sistema de Atención a la Población.

Según la información divulgada por el Mined, los participantes resaltaron la importancia del trabajo sistemático en plataformas y redes digitales como vías para recibir, procesar y dar seguimiento a denuncias, quejas, peticiones y otros planteamientos de la ciudadanía.

Representantes de la Dirección General de Gestión y Relaciones Estratégicas y de la Dirección de Inspección insistieron en la necesidad de garantizar respuestas ágiles y transparentes mediante el Observatorio, con el propósito de asegurar una atención efectiva a cada inquietud recibida por canales digitales.

Durante el encuentro también se examinó la actualización del Plan de Prevención de Riesgos del organismo, elaborado a partir del análisis de las 176 Transformaciones Económicas y Sociales aprobadas en el país.

Los asistentes conocieron además las acciones desarrolladas para fortalecer la seguridad y protección en el Palacio Central de Pioneros Ernesto Che Guevara, de acuerdo con la fuente.

Otro de los asuntos abordados fue la estrategia de formación y superación dirigida a jóvenes desvinculados del estudio y el trabajo, considerada entre las prioridades de la gestión educacional actual.

El Mined ratificó su compromiso con una gestión institucional cercana a la población y con el empleo de todas las vías disponibles, incluidas las digitales, para elevar la eficiencia del sistema educacional.