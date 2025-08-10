Sablista Yunior Balón compite hoy en Juegos Panamericanos Junior

La Habana, 10 ago (ACN) El sablista santiaguero Yunior Oscar Balón Rodríguez debuta hoy domingo en el torneo de esgrima de los II Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, que tendrá su poule eliminatoria matutina en el Polideportivo SND Arenita de la Secretaría Nacional de Deportes de Paraguay.

La llave del cubano está integrada, además, por el boliviano Esteban Mayer, el paraguayo Gonzalo D. Ruiz, el peruano Lukas Eichhorn y el ecuatoriano José D. Valencia.

El santiaguero, de 19 años de edad, aseguró su cupo para esta cita multideportiva durante un certamen celebrado del 22 al 28 de febrero en la capital de Paraguay, donde se otorgaron 14 boletos por cada arma y sexo.

Tras la poule eliminatoria del sable masculino a partir de las 09:00, hora local (una hora más que la de Cuba) vendrá la etapa de eliminación directa con los octavos de final, programados desde las 13:00; los cuartos de final a las 14:40, la semifinal a las 15:45 y la final desde las 17:50.

Mañana lunes 11 de agosto competirá con el mismo horario el espadista Marlon Alejandro García Larrudé, el otro representante de la esgrima cubana en este torneo continental juvenil.