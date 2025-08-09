Debuta este domingo Cuba con tres judocas en Asunción 2025

La Habana, 9 ago (ACN) Cuba debutará mañana domingo con tres judocas en el torneo individual de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, con Yoel Hernández, en los 60 kilogramos (kg), Adel Fresneda (66 kg) y Yainet Coronado (48 kg).

Según el sorteo publicado en el sitio de la cita multideportiva paraguaya, Hernández y Fresneda abrirán su accionar ante los mexicanos Eduardo Sagastegui e Ian Kenner Aguirre, respectivamente, y Coronado contra la estadounidense Malia Manibog.

La mayor de las Antillas inscribió a 10 judocas, seis muchachos y cuatro muchachas, en busca de cumplir con el mayor número de medallas, propósito importante para la ubicación final en la tabla de posiciones general por países del certamen.

Antes de partir hacia Asunción, Andrés Taño González, comisionado nacional, informó a la prensa que los equipos masculino (m) y femenino asisten en mejores condiciones que en la edición anterior, a la cual llevaron seis atletas, y ahora son 10, por lo que esperan un resultado superior.

La preparación ha sido muy favorable, con entrega y dedicación tanto en el colectivo de entrenadores como de los atletas, que demostraron un empeño muy importante en los entrenamientos, en función de buscar un resultado significativo en este evento, explicó.

Taño González agregó que esperan los mejores resultados, aunque estarán enfrentando a un Brasil en muy buenas condiciones, para Cuba el principal rival, pero que los atletas cubanos van por más.

Por el programa, el próximo lunes subirán a los tatamis Cristian Cordero (73 kg) y Wendy Martínez (63 kg), quienes enfrentarán en sus primeros pleitos al mexicano Rafael Ramírez y a la colombiana Ingrid Choco, en ese orden.

El martes competirán Naysdel Cardoso (90 kg), el abanderado Zail Ramírez (100 kg), Jonathan Delgado (más de100 kg), Lisliaris González (78 kg) y Dayanara Curbelo (más de 78 kg).

Cardoso topará con el venezolano Samuel Corzo, Ramírez con el ganador del combate entre el brasileño Gustavo Milano y Gustavo Canizalez, Delgado con el canadiense John Messe, Lisliaris con la paraguaya Nahyr Augelacio y Dayanara con la costarricense Arianna Chaves, respectivamente.

Para el miércoles está previsto el torneo por equipos mixto, con accionar en las divisiones de 73, 90 y más de 90 kg (m) y 57, 70 y más de 70 kg.



