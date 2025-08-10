Debut complicado para el balonmano femenino de Cuba

La Habana, 10 ago (ACN) La selección femenina cubana de balonmano inicia hoy su andadura en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con el duro escollo de enfrentar al equipo de Argentina, campeonas en la primera edición, como parte de las acciones del Grupo A.

En el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes, de la capital paraguaya, las chicas de la mayor de las Antillas compartirán la demarcación con, además de las argentinas, Brasil, medallistas de bronce en Cali-Valle 2021, y México, mientras el apartado B lo conforman Estados Unidos, Uruguay, Chile y las anfitrionas, quienes se agenciaron el metal plateado en la cita anterior.

Después de medir fuerzas este domingo con las albicelestes, las dirigidas por Jorge Coll rivalizarán el lunes 11 con las brasileñas y cierran la fase clasificatoria contra las mexicanas el martes 12.

Quiso el sorteo que el camino de las principales exponentes de la disciplina en el continente estuviera ligado desde la mista etapa regular, por lo que el duelo entre Argentina y Brasil en la última fecha supone una batalla por el orgullo y la cima en la tabla.

Las dos mejor ubicadas en cada llave avanzarán hasta las semifinales del torneo bajo el sistema cruzado, el cual indica que las líderes del A choquen con las segundas del B y viceversa; mientras, con similar estructura de cruces, las otras contendientes disputarán una ronda de consuelo para determinar el resto de las posiciones.

Previo a la etapa de eliminación directa, la jornada del miércoles 13 será de asueto lo que deja para el jueves 14 la porfía por el cetro y la discusión por la presea de bronce.