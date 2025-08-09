Remo cubano mañana en dos finales A y una B en Asunción

La Habana, 9 ago (ACN) El remo cubano estará mañana en las finales A del doble par de remos cortos y el ocho con timonel, masculinos, y la B del single femenino del torneo de remo de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025, con escenario en la bahía de esa ciudad paraguaya.

Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz avanzaron hoy a la discusión de medallas al ganar la repesca con tiempo de 6:46.23 minutos (min), luego de fallar en su intento por lograrlo directo en las eliminatorias, fase en la que terminaron en el cuarto lugar, con crono de 7:18.92 min.

Suárez y Paz compartirán mañana domingo los carriles con botes de México, Argentina, Brasil, Chile y Canadá.

En el caso del ocho con timonel, será el debut con final A directa, con la participación cubana de Ronny Álvarez, Henry Heredia, Keiler Ávila, Adel Gutiérrez, Suárez, Robert Fernández, Paz, Félix Puentes y Pedro González.

Ellos remarán junto a embarcaciones de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

Por los puestos del siete al nueve competirá en la final B la singlista Ana Laura Jiménez, quien no pudo avanzar a la lucha por las preseas luego de sus resultados en las eliminatorias y la repesca; sus rivales serán representantes de Argentina y Guatemala.

Primero terminó en el tercer puesto, con tiempo de 8:40.04 min, y después en el quinto y último, con 8:51.66 min.