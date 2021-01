Adopta medidas Banco Popular de Ahorro en Cienfuegos ante ordenamiento monetario (+Fotos)

Cienfuegos, 16 ene (ACN) Garantizar el efectivo en toda la red de sucursales, fomentar la solicitud y entrega de tarjetas en moneda libremente convertible y aplicar la tasa de cambio de uno por 24 pesos son algunas de las medidas adoptadas por el Banco Popular de Ahorro (BPA) de la provincia de Cienfuegos, enmarcadas en la implementación de la Tarea Ordenamiento.

En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Danay Guillén Suárez, subdirectora comercial del BPA en el territorio, explicó que desde el día cero, el primero de enero, los cajeros automáticos dispensan en moneda nacional, para lo cual adecuaron las denominaciones según la circulación monetaria en la red, desde 50, 100, 200 y 500 pesos cubanos (CUP).

Recalcó que otra medida adoptada en el BPA de Cienfuegos es la garantía para continuar los diferentes procesos productivos y las inversiones en todas las empresas que así lo soliciten a través de un crédito puente.

Como otras disposiciones subrayó que no se incrementan los saldos de las cuentas de ahorro en CUC (pesos cubanos convertibles), no podrán realizarse extracciones en esta moneda por ventanilla o cajero, las operaciones en moneda libremente convertible (MLC) no sufren cambios y las transacciones económicas pasan a moneda nacional, salvo algunas excepciones.

Reiteró que las cuentas de ahorro en CUC de los cuenta-ahorristas, pasados los 180 días naturales, serán transferidas de forma automática a CUP.

Las cuentas de estímulo salarial a los trabajadores, sustentadas en tarjetas magnéticas, así como las cuentas de trabajadores por cuenta propia, agricultores y otras formas de gestión no estatal se convirtieron en CUP el primero de enero de 2021.

Guillén Suárez añadió que en el caso de los depósitos a plazo fijo, el BPA abre una nueva cuenta en CUP a partir de la cuenta previa en CUC, transfiere los saldos en moneda nacional y otorga una bonificación adicional de los intereses entre el 1.5 y el 3.5 por ciento, que constituye el diferencial de tasas entre el CUC y el CUP.

Esta bonificación resulta un beneficio para el cliente, por el hecho de no personarse en el banco durante 180 días ni haber cambiado la cuenta, y tampoco se suspende el plazo del depósito.

Sobre las tarjetas magnéticas de ahorro en CUC, la directiva señaló que transcurridos los seis primeros meses del ordenamiento cambian el saldo a moneda nacional de forma automática

Agregó que los usuarios continuarán usando la tarjeta pero no podrán realizar ninguna extracción u operación por POS ni incrementar el saldo y el cambio solo será en CUP.

El objetivo de mantener la tarjeta en CUC es que la persona pueda formar un certificado de depósito en MLC con representación en dólares o euros y con una tasa de interés de un 0.15 por ciento anual sin término impositivo, pagadero cuando el país tenga la disponibilidad y la liquidez para afrontar estas cuentas a futuro, puntualizó.

Según la especialista, estas cuentas no podrán transferirse para otras tarjetas en MLC y el usuario tiene la posibilidad realizar extracciones parciales o totales.

Esclareció que mediante una extracción parcial, la persona saca solo la parte que le interesa y puede confeccionar otro certificado de depósito en MLC con el resto del efectivo; con una extracción total el cliente se lleva todo el saldo en CUP, añadió.

La posibilidad de apertura de estas cuentas es hasta los 180 primeros días del año en curso, una vez transcurrido ese tiempo la cuenta cambia a CUP y cesan todas las posibilidades de transferirlo a un certificado de depósito en MLC, finalizó.